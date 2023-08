Ein neues MMORPG für 2024 klang schon wie ein großer Flop, doch Amazon nimmt 3 wichtige Änderungen vor

Im Rahmen der gamescom 2023 konnte MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch das neue MMORPG Throne and Liberty ausprobieren und ein Interview mit Merv Lee Kwai führen. Dieser verriet einige Details, die das Spiel schlagartig besser aussehen lassen.

Was waren die Probleme bisher? Throne and Liberty galt als sehr statistisches MMORPG, in dem PvP eine große Rolle spielt und zudem überall möglich ist. In der Nacht sollte zudem das Karma-System deaktiviert werden.

Hinzu kamen ein Autoplay-Feature und fragwürdige Entscheidungen bei der Monetarisierung. Ich selbst habe deshalb lange keine große Hoffnung gehabt, auch wenn ich mich trotzdem auf das Spiel gefreut habe.

Doch nach dem neuen Interview bin ich sehr positiv eingestellt. Throne and Liberty wird zwar kein MMORPG für jeden, doch Amazon arbeitet stark an den Schwachstellen, um es zugänglicher zu machen. Vor allem drei Punkte haben mich überzeugt:

Kein PvP-Zwang

Kein Autoplay

Kein Pay2Win im Shop

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer vom Summer Game Fest anschauen:

PvP nur zu bestimmten Zeiten und nicht bei jedem Event

Kann man das PvP umgehen? Lee Kwai verriet uns, dass das PvP in der offenen Welt gar nicht so präsent sein wird, wie ursprünglich angenommen. Die Zonen sind grundsätzlich erstmal PvE-Gebiete.

Jedes Gebiet hat aber einen Außenposten, um den gekämpft werden kann. Das passiert zu einer bestimmten Zeit alle 2 bis 3 Tage. Wenn der Kampfmodus aktiv ist, herrscht offenes PvP in dem Gebiet. Das wird jedoch vorher angekündigt.

PvP gibt es auch bei bestimmten Weltbossen und Weltevents. Die Zone, in der PvP läuft, wird jedoch mit einem Ring markiert. Wer diesen Ring nicht betritt, wird auch nicht für PvP geflaggt. Außerdem wird es auch Welt-Events geben, die komplett ohne PvP auskommen.

Es wird sicherlich Situationen geben, in denen man mal versehentlich im PvP landet. Aber ich habe es bisher geschafft, PvP in der offenen Welt komplett zu vermeiden. […] Wenn man außerhalb der Markierung bleibt, kann man nicht attackiert werden, von niemandem. Merv Lee Kwai im Interview auf der gamescom 2023

In einem koreanischen Interview hieß es, dass es während des Nacht-Zyklus PvP ohne Restriktionen und Karma-System geben wird. Auch das soll es in unserer Version nicht geben. Allerdings werden bestimmte Dungeons nur nachts geöffnet, in denen wiederum PvP herrscht.

Derzeit experimentiert Amazon auch mit reinen PvE-Dungeons. Ob diese aber kommen, ist noch offen.

Liegt der Fokus trotzdem auf dem PvP? Ja, Throne and Liberty wird ein PvP-MMORPG. Dabei geht es zum einen um die Kontrolle der Außenposten in den Gebieten. Hier können beliebig viele Spieler in der offenen Welt aufeinandertreffen.

Doch genau das soll es so spannend machen. Denn in einer Gilde können nur 50 bis 70 Leute gemeinsam spielen. Bei den Kämpfen um die Außenposten können jedoch viel mehr Spieler mitmischen.

Was ich an Throne and Liberty liebe, ist die Tatsache, dass alles in der offenen Welt stattfindet. Dadurch können so viele unterschiedliche Dinge passieren. Weitere Gilden können in den Kampf eingreifen und sich für eine Seite entscheiden. Sie können sich aber auch gegenseitig betrügen. Merv Lee Kwai im Interview auf der gamescom 2023

Das Gleiche gilt auch für das größte Ereignis im Spiel: den Kampf um die Burg. Derzeit gibt es nur eine davon und diese kann alle 2 Wochen belagert werden.

Merv Lee Kwai verriet uns, dass Gilden sich zu Allianzen zusammenschließen können, um so Friendly Fire zu vermeiden. Allerdings kann das Bündnis auch mitten in der Schlacht aufgekündigt werden. Dadurch sollen schon allerhand verrückte Geschichten in den Tests entstanden sein.

Besitzer der Burg profitieren von verschiedenen Boni, müssen sich allerdings auch aktiv belohnen. So sammelt ein Außenposten etwa Steuern ein, die jedoch zur Burg transportiert werden müssen. Andere Gilden können diese Karawane attackieren und so einen Teil oder sogar die gesamten Steuern einsacken.

Kein Autoplay, es sei denn, die Spieler wollen es

Bekommen wir Autoplay? Nein, zumindest nicht im nächsten Technical Test. In diesem deaktiviert Amazon das Feature komplett. Allerdings wolle man überwachen, ob die Deaktivierung gut ankommt, denn das Autoplay wird nicht komplett verteufelt.

Lee Kwai erklärt, dass es ja einen Zweck hatte und mit dem Grind-System verbunden war. Deswegen ist die Deaktivierung keine endgültige Entscheidung, sondern man wolle sich nach dem Feedback der Spieler richten.

Nach unseren Erfahrungswerten wollen die westlichen Spieler eher kein Autoplay haben.

Der Shop kommt ohne Pay2Win

Was wurde über die Monetarisierung gesagt? Im westlichen Shop von Throne and Liberty wird es kein Pay2Win geben. Ein Item, das etwa kritisiert wurde, ist ein Token, mit dem die Spieler 8 Stunden nach dem Logout weiter farmen können. Dieses Item wird es bei uns nicht geben.

Keine Abwertung in der Ausrüstung, Fokus auf Konsolen und ein schnelleres Kampfsystem

Was wurde uns noch verraten? Im Rahmen des Interviews kamen wir auch auf das Thema Ausrüstung zu sprechen. Das System mischt zufällige Drops mit gezielten Aufwertungen:

Ihr könnt Items in verschiedenen Seltenheiten finden. Grüne Items können jedoch nur bis +6 aufgewertet werden, seltenere Items bis +12.

Bei der Aufwertung gibt es zwar Fehlschläge, aber Items werden niemals zerstört oder runtergelevelt.

Über das Crafting kann man sich selbst seltene Gegenstände herstellen.

Amazon legt zudem einen hohen Wert auf die Konsolen-Version. Diese wird im nächsten Test auch schon einbezogen und soll – wenn möglich – zeitgleich mit dem PC erscheinen. Auf jeden Fall wird es aber Crossplay zwischen den Plattformen geben.

Das MMORPG soll eine deutsche Lokalisierung bei den Texten bekommen, doch bei der Vertonung bleibt es erst mal bei koreanisch, englisch und japanisch. Deutsche Voicelines wurden aber nicht komplett ausgeschlossen.

Die statischen Kämpfe hingegen wurden bereits von NCSoft selbst angesprochen und zum Teil überarbeitet. Ich durfte selbst 30 Minuten der “neuen” Version testen. Mehr zum Kampfgefühl erfahrt ihr aber erst kommende Woche in einem kleinen Anspielbericht. Schaut wieder vorbei.

Wann erscheint TL? Der Release ist weiterhin für 2024 geplant. Genauere Infos – auch zu einer Closed Beta – konnten bislang nicht genannt werden.

Was sagt ihr zu den Infos aus dem Interview? Macht euch das Hoffnung für Throne and Liberty?