Wer sich mit harten Entscheidungen quälen will, sollte unbedingt Frostpunk 2 spielen

11 bit Studios haben einen Hang zu Spielen, die düster sind und euch immer wieder vor richtig harte Entscheidungen stellen. Jetzt planen sie Frostpunk 2 und haben MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus einen ersten Blick auf das Spiel gegeben.

Ich kann kein Spiel von 11 bit Studios lange spielen. Wirklich: ich mag die Spiele, ich liebe die Ideen dahinter. Die Entwickler wissen einfach, wie man eine tragische Geschichte so gut verkauft, dass sie mitreißend wird. Zu gut vielleicht.

In This War of Mine, einem der besten Survival-Games, erzählen sie die Geschichte der Zivilbevölkerung in einer zerstörten Stadt nach einem Krieg. Die Kern-Frage: Wie grausam würdet ihr sein, wenn euer Überleben davon abhängt?

Frostpunk ist einer der größten Titel von 11 bit. Das Aufbau-Spiel ist eines der besten Endzeit-Spiele überhaupt und spielt mitten in einer Apokalypse. Die Welt ist zugefroren und ihr müsst irgendwie genug Wärme erzeugen, um eine kleine Stadt am Leben zu halten.

Im Gameplay-Trailer könnt ihr euch einen eigenen Eindruck über Frostpunk machen:

Beide Spiele faszinieren mich und trotzdem kann ich mich nicht dazu durchringen, sie durchzuspielen. Obwohl ich in Games gerne echt böse bin, nimmt mich das Storytelling einfach zu sehr mit.

Jetzt hat das Studio den Nachfolger zu Frostpunk angekündigt. Für mich war direkt klar, dass ich mir auf jeden Fall das nächste Spiel ansehen will, das ich auf keinen Fall lange spielen werde. Und, oh Junge! Da stimmt einfach alles dran.

Was passiert, wenn man die Apokalypse überlebt?

Frostpunk 2 ist ziemlich genau das, was man sich unter einer Fortsetzung von einem Story-getriebenen Aufbau-Spiel vorstellen würde. Im ersten Teil müsst ihr als Kapitän eine kleine Gruppe Menschen verwalten, damit sie im ewigen Eis überlebt.

Das ist jetzt, 30 Jahre später, überstanden. Die Stadt steht, alles ist so weit ausgebaut, dass ihr endlich nicht mehr jeden Tag ums Überleben kämpfen müsst. Ihr habt Zeit, euch zu überlegen, wie die Zukunft aussehen soll.

Neue Gesetze zu beschließen, sie nachzuverhandeln und darüber abzustimmen ist ein wichtiger Teil von Frostpunk 2.

Statt stur mit einzelnen Gebäuden zu micromanagen, plant ihr die Stadt in Distrikten, um sie zu erweitern. Kern des Spiels sind aber – natürlich – Entscheidungen, denn das Spiel soll die Natur des Menschen ergründen:

ihr verwaltet die Stadt, habt aber verschiedene Gruppen an Bewohnern mit eigenen Bedürfnissen

im Senat hört ihr, was die verschiedenen Gruppen zu sagen haben – und entscheidet euch so für einen Weg nach vorne

je nach Gruppe, die ihr unterstützt, verändert sich das Stadtbild und es kommt zu unterschiedlichen Möglichkeiten und Problemen

aus den Gruppen selbst entstehen dann weitere Fraktionen und mehr Gruppen können sich bilden, oft mit gegenläufigen Ideen

Zwar gibt es kein autokratisches Regime mehr, das alles diktiert und die harten Entscheidungen fällt, trotzdem gebt ihr am Ende die Richtung an. Nur: wenn eine große Zahl an Menschen zu unzufrieden ist, kann es natürlich zum Streit kommen …

In Frostpunk 2 müsst ihr auf die Stimmung in eurer Stadt achten, wenn ihr nicht wollt, dass sich die Bewohner Schritt für Schritt radikalisieren.

„Rechne damit, dass alles Konsequenzen hat – Düstere“

Frostpunk 2 will erforschen, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, nachdem die Apokalypse überstanden ist. Zwar kann es immer noch passieren, dass ihr die Stadt so miserabel verwaltet, dass die Kälte jeden tötet – das ist aber eigentlich nicht die Idee des Spiels.

Stattdessen sollt ihr entscheiden, wie es von nun an weitergeht. Die Chefs meinten im Interview auf der gamescom: „Der Fokus liegt nicht darauf, was du tun musst, sondern was du tun kannst. Deine Wahl hängt davon ab, wer du bist.“ Ausnahmslos jede Entscheidung, die ihr dabei trefft, wird eine Konsequenz haben. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann:

Ihr entscheidet, dass Kinder Bildung brauchen und nicht arbeiten sollten? In 5 Jahren sinkt die Produktion vielleicht unter einen wichtigen Schwellenwert.

Ihr baut lieber nachhaltige Bio-Anlagen, statt fortschrittliche Ideen durchzusetzen? Das macht unter Umständen Arbeiter krank, die in diesen Anlagen arbeiten müssen.

Zwar könnt ihr versuchen, einen Mittelweg zu gehen und jeden zufrieden zu stellen, dabei tretet ihr aber vielleicht auf der Stelle. Entscheidet ihr euch für die immer gleichen Ideen, entpuppt sich das womöglich als der falsche Weg und scheitert katastrophal.

Die Technokraten protestieren: Erziehung soll ab sofort nicht mehr durch Eltern, sondern an Schulen stattfinden. Der Schulbesuch ist natürlich verpflichtend. Gebt ihr ihren Forderungen nach?

11 bit will eine Geschichte erzählen, die sich „nur durch die Sprache von Videospielen erzählen lässt“, meinten die Entwickler. „Werkzeuge, die kein anderes Medium hat.“ Frostpunk 2 bekommt das nach meinem ersten Eindruck, in dem ich 2 Spiel-Sessions sehen konnte, meisterhaft hin.

Nur beim Spielen könnt ihr sehen, welche Auswirkungen eure Entscheidungen haben. Und wenn euch ein 8-jähriges Kind direkt darauf anspricht, dass es nicht mehr in der Biogas-Anlage arbeiten will, weil es da ständig husten muss, dann macht das etwas mit einem Menschen.

Was ist eigentlich die „Natur des Menschen“?

Frostpunk 2 will die „Natur des Menschen“ erkunden, wissen, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, die nicht mehr nur ums Überleben kämpfen muss, sondern sich entwickeln kann. Auf die Frage, was diese „Natur“ eigentlich ist, haben die Entwickler interessante Antworten:

wir seien eine Dualität, die ultimativen Elemente der Zerstörung und der Erschaffung; im einen Moment vernichten wir den Regenwald, im anderen pflanzen wir ihn neu

der Mensch sei nicht von Natur aus böse, aber niemand schaffe es von sich aus, die inneren Dämonen der Gier zu unterdrücken

der einzige Weg, zu überleben, sei die Demut, genau diese Dualität anzuerkennen

In Frostpunk 2 kommt genau diese Natur deutlich hervor. Keine einzige Entscheidung ist nur gut oder nur schlecht. Sie kommt immer mit einer Konsequenz, mit der ihr dann leben müsst. Ich hätte gerne länger erkundet, was das genau bedeutet – aber nach einer Stunde war schon Schluss.

Frostpunk 2 wurde bereits 2021 angekündigt, ein konkretes Release-Datum steht aber noch aus. Bisher steht 2024 im Raum, jedoch ohne näheren Zeitraum. Das Spiel wird voraussichtlich nur für den PC (Steam, Epic und GOG) erscheinen.