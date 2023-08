Ich hasse mich dafür, wie böse ich in Baldur’s Gate 3 bin, aber ich kann einfach nicht aufhören

Baldur’s Gate 3 bietet viele Möglichkeiten, wie ihr das Spiel angeht. Ob gut oder böse, heimlich oder geradeheraus: jeder geht seinen eigenen Weg. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus versucht sich gerade an einem hinterhältig-bösen Durchlauf und muss ziemlich häufig heftig schlucken …

Seit weit über 10 Jahren spiele ich Pen & Paper und seit einigen Jahren fast grundsätzlich böse Charaktere. Es passt schlicht besser in eine dreckige, unfaire Welt, wenn man sich selbst dem Mangel an Gesetzen und Kontrolle hingibt.

Ein schneller Stich in die Kehle beendet einen Streit meist schneller und angenehmer als eine Nacht im Gefängnis. Für mich zumindest. Entsprechend habe ich mir nun auch beim ersten Durchspielen von Baldur’s Gate 3 gesagt, dass ich mir den irren Mörder ansehen will, die „Dark Urge.“

Abgesehen von ein paar ziemlich üblen Szenen, die aber durchaus einen grotesken Humor haben, stieß ich dabei selten auf die „Pflicht“, böse zu sein. Wirklich übel wurde es dann aber, als ich mich bewusst zu dunklen Taten habe hinreißen lassen.

Das Spiel wird nicht müde, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich mich moralisch absolut nicht vertretbar verhalte. Und das zu einem Grad, der zeigt: Larian will, dass euch wirklich bewusst ist, wie böse ihr seid. Die Wahl ist nicht einfach nur eine Gesprächsoption, sie ist ein Commitment.

SPOILER-WARNUNG! Ich gehe hier auf Geschehnisse in Akt 1 und Akt 2 sowie die persönliche Entwicklung des Dunklen Verlangens und von Schattenherz ein. Wer davon nichts wissen will, sollte nicht weiterlesen. Stattdessen erfahrt ihr hier, wie ich gerade meinen Schurken spiele. Und noch ein wenig Bären-Sex als Puffer:

Jede Missetat wird mir vorgehalten – und das hart

Das Dunkle Verlangen hat mich dazu gebracht, ein Eichhörnchen so stark gegen einen Baum zu treten, dass es einen blutigen Matsch hinterlässt und Gale seine Hand abzuschneiden. Das hat mich permanent einen Begleiter gekostet, den ich nun nicht mehr bekomme.

Beides sind noch Situationen, in denen ich trotz der makabren Situation lachen musste. Brutal, aber irgendwie auch komisch. Schließlich stand ich dann aber vor einer wichtigen Entscheidung: rette ich die Flüchtlinge im Smaragdhain, oder verrate ich sie und schlachte alle ab?

Mein Plan war es, die Drow Minthara als Begleiter zu rekrutieren. Trotzdem habe ich alles dran gesetzt, die Flüchtlinge zu retten, mit dem Ergebnis, dass es einfach nicht geht. Ich musste alle ermorden. Nicht einmal „nicht-tödliche Angriffe“ haben geholfen.

Eine schwere Entscheidung, vor allem, da am Ende des Gemetzels eine Höhle voller Zivilisten wartet, die nur fliehen, sich nicht wehren. Auch die müssen sterben, damit die Quest beendet wird. Zwei davon kenne ich: ein verliebtes Paar, das sich ein neues Leben aufbauen wollte.

Erst an einem Punkt musste ich kurz das Spiel dann doch pausieren und durchatmen. Eine Bande Kinder versteckt sich im Untergrund. Diebe, deren Gilde ich sogar gesponsert habe. Auch hier hat niemand überlebt: Die Goblins haben alle getötet. Sogar die nette Bardin war dabei, in die ich mich etwas verliebt habe – offenbar als letzter Schutzwall vor den Killern.

Neugier trieb mich zum Looten. Die Kinder hatten allesamt Spielzeug dabei. Allein das sorgte für ein mulmiges Gefühl. Richtig übel wurde es dann aber, als ich einen Brief bei einem der Kinder fand. Den kleinen Kerl habe ich kurz vorher vor Harpyen gerettet. Für ihn war ich ein „Glücksritter“, er wollte werden wie ich. Ich war sein Idol – und dann sein Henker.

„Hey, erinnerst du dich an das Kind, das du getötet hast?“

Das allein war schon harter Tobak. Richtig, richtig harter Tobak. Aber Baldur’s Gate 3 ist erbarmungslos. Ich habe mich mit meiner Entscheidung abgefunden: Es ist ein böser Walkthrough, also bin ich böse.

Kurz darauf bin ich in den Unterreichen und nahe dem Fluss Styx, der die Seelen der Toten durch verschiedene Reiche transportiert. Hier finde ich die Flaschenpost von einem Tieflingsjungen. Der Name blieb mir zufällig im Gedächtnis: auch er war Opfer beim Schlachtfest.

Der Brief ist an seinen Vater gerichtet. Der Junge hofft, ihn in Baldur’s Tor wiederzutreffen, sobald er dort angekommen ist, spricht von seinen Wünschen und Träumen, wenn er erst einmal in der großen Stadt ist. Offenbar erzählt er das alles seinem toten Vater.

Keiner dieser Träume wird je wahr, ich habe sie ihm genommen. Nicht direkt mit meiner Klinge, aber trotzdem war ich es, der den Goblins das Tor geöffnet hat.

Vielleicht ist es besser so, Cortyn:

So viel Gewalt und Tod, und wofür?

Die Entscheidungen nagen immer wieder an mir, aber je weiter ich im Spiel komme, desto besser komme ich damit klar. Denn: es ist, was mein Charakter tun würde. Der ist machthungrig, will sich rächen, Macht um jeden Preis.

Ich gebe mich dem Dunklen Verlangen hin, muss dafür blutrünstig morden. In einer Nacht kommt eine Bardin in mein Lager, die ich ausweide. Die Belohnung kommt ein paar Stunden später: eine neue Kampf-Form, ein bestialischer Dämon, der alles zerfetzt.

Und auch meine Begleiter sind einverstanden. Astarion, Minthara, Schattenherz und Lae’zel folgen mir noch. Alle anderen sind geflohen. Und mein Weg gefällt ihnen so gut, dass sie sogar alle mit mir schlafen wollen. Ich habe eine absolut böse Gruppe erschaffen.

Na, erkennt ihr mich? Tipp: Ich bin nicht die Drow im Hintergrund.

Schattenherz helfe ich sogar, einen wehrlosen, leibhaftigen Engel zu töten, um die Macht ihrer Göttin für sich zu beanspruchen. Ein dunkler Kreuzzug gegen Selûne und die Kirche der Shar beginnt, Schattenherz will ihre eigene Gemeinschaft „reinigen.“ Ein harter Schritt, aber etwas, das perfekt in meine Geschichte passt.

Wann immer ich Feierabend habe, freue ich mich darauf, mehr von der Welt zu erleben, will wissen, wie es weitergeht. Zugleich hadere ich in jeder Sekunde des Spiels mit mir selbst, wie weit ich wirklich bereit bin zu gehen.

Baldur’s Gate 3 ist ab 18 und das aus gutem Grund. Das Spiel erzählt Geschichten für Erwachsene, die weit über: „Haha, die haben Sex ohne Zensur!“ hinausgehen. Selten erlebe ich in einem Spiel ein Storytelling, das dem meiner Lieblings-Autoren gleich kommt. Larian hat es geschafft. Chapeau.

Übrigens ist genau das Dunkle Verlangen eine Rolle, die bei uns in der Redaktion viele Leute begeistert. Was das über uns aussagt … weiß ich nicht. Zumindest Schuhmann gefällt’s:

