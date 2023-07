Ihr dürft in Baldur’s Gate 3 einen wahnsinnigen Mörder spielen, der so übel ist, dass selbst böse NPCs euch fürchten

Larian Studios arbeitet gerade an Baldur’s Gate 3 (Steam, PS5), dem heiß erwarteten Nachfolger der berühmten Rollenspiel-Reihe. Die neuesten Infos zum RPG sind interessant, aber auch durchaus … verstörend.

Was ist Baldur’s Gate 3?

Die „Baldur’s Gate“-Reihe besteht aus mehreren klassischen, rundenbasierten Rollenspielen. Sie basieren auf dem berühmten Pen and Paper „Dungeons & Dragons.“

Der dritte Teil dreht sich rund um die namensgebende Stadt Baldur’s Gate. Ihr selbst spielt eine Gruppe von Abenteurern, die Aufträge erledigen und vieles gemeinsam erleben können.

Kern des Spiels sind eine tiefe Story, Beziehungen und Romanzen aber auch Kämpfe mit Fieslingen sowie traditionell verschiedene Enden, je nachdem, wie ihr euch so entscheidet.

Das ist jetzt neu: In einem neuen Stream stellten die Entwickler den letzten „Origin“ vor. Das sind vorgefertigte Charaktere, die ihr alternativ zu einem eigenen spielen könnt. Origins haben eigene Storys, die ihr im Laufe des Spiels entdecken könnt.

Der letzte dieser Origins heißt „The Dark Urge“, also etwa: das Dunkle Verlangen und ist eigentlich gar kein Charakter. Streng genommen spielt ihr nämlich nur einen Parasiten, der jemandem ins Hirn gepflanzt wurde.

Ihr könnt Volk, Klasse, Geschlecht und Aussehen frei entscheiden. Nur eines bleibt immer gleich: ihr spielt einen wahnsinnigen, blutrünstigen Mörder, dessen oberste Maxime es ist, möglichst viele Leute abzuschlachten. Egal wen, egal wo, Hauptsache töten.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski war live beim Event in Belgien, als der Charakter vorgestellt wurde und konnte mit den Chefs sprechen. Im Interview erklärten die Entwickler, dass The Dark Urge so enorm böse werden kann, dass selbst eure übelsten Begleiter nichts mehr mit euch zu tun haben wollen. Das Interview lest ihr in den folgenden Tagen hier auf MeinMMO.

Sex mit Bären … oder so etwas Ähnliches

Weitere Themen des Streams waren die letzte Antagonistin, die noch fehlte, sowie einige Optionen zur Diversität im Spiel. Orin the Red ist eine Formwandlerin, deren Ziel es ist, Baldur’s Gate in Blut zu baden. Passend zum neuen Charakter.

In Sachen Diversität und Inklusion ist Larian ein wenig … weit gegangen. Erst einmal die durchaus positiven Sachen:

Anpassungs-Optionen wie Heterochromie, Sommersprossen, Hautfarben und mehr sind im Spiel.

Ihr könnt neben „Standard“-Aussehen von Helden auch über einen Alters-Slider das Äußere anpassen.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, kräftiger gebaute Charaktere zu spielen, ähnlich wie der kontroverse Druide in Diablo 4.

Fragwürdig wird es dann in Sachen Romanzen. Traditionell ist es in Rollenspielen ein wichtiges Feature, sich einen Partner aussuchen zu können. Hier soll es in Baldur’s Gate 3 besonders wenige Grenzen geben.

Was jedoch besonders betont wird, ist, dass auch Formwandler durchaus eine Option sein werden. Auch, wer schon immer mal mit einem Typen kuscheln wollte, der sich buchstäblich in einen Bären verwandeln kann, soll dazu die Möglichkeit kriegen. Das lasse ich an dieser Stelle mal so stehen.

Wann erscheint Baldur’s Gate 3? Nach einer überraschenden Meldung steht nun fest, dass Baldur’s Gate 3 für den PC bereits am 3. August erscheinen wird. Im Early Access befindet es sich aber bereits seit 2020.

Die PS5-Version erscheint erst etwas später, am 6. September. Ihr könnt entweder alleine, oder im Koop mit Freunden spielen. Es gibt sogar eine Art Meister-Modus, mit dem ihr Abenteuer für eine Gruppe erschaffen könnt. Im Multiplayer haben wir das Spiel schon für euch getestet:

Verdammt, der Multiplayer von Baldur’s Gate 3 ist richtig gut!