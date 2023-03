Tausende Spieler sind enttäuscht vom Druiden in Diablo 4: zu dick und zu schwach

In der Open Beta von Diablo 4 ist erstmals der Druide für alle spielbar. Die Klasse ist seit Diablo 2 nicht mehr in der Reihe zu sehen gewesen und viele hatten Hoffnung für die Naturkrieger. Im ersten Test können die Formwandler aber nicht überzeugen.

Warum ist das Thema so groß? Druiden sind in der aktuellen Open Beta von Diablo 4 erstmals für alle spielbar. Die Klasse erfreute sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit, war aber lange Zeit nicht in der Diablo-Reihe vertreten.

Zuletzt konnte man sie vor 23 Jahren spielen, wenn man das Remaster von Diablo 2 ausklammert. Weder Diablo 3 noch Diablo Immortal hatten den Druiden als Klasse, obwohl er früher zu den beliebtesten und stärksten zählte.

Druiden sind die einzigen Formwandler in Diablo, sie können eine Bären- und eine Wolfsgestalt annehmen und Naturmagie wirken. Als Archetyp sind sie in der Reihe einzigartig.

Hier erfahrt ihr alles zu den 5 Klassen aus Diablo 4

Das ist das Problem der Druiden: Jetzt, nach den ersten Tests, zeigen sich viele Spieler enttäuscht. Vor allem die Leistung des Druiden wird dabei bemängelt. Es heißt: kein Build sei so wirklich stark. Egal, wie man Druiden spielt, sie bleiben hinter allen anderen Klassen zurück.

Schon Barbaren seien im ersten Test deutlich schwächer gewesen als Zauberer und Jäger, erhielten aber einen Buff. Druiden seien noch schwächer, hätten vor allem gegen Bosse Probleme und müssten zu viel von Gegnern einstecken. Das Gameplay ist dabei aber nicht das einzige Problem.

Ich habe den Druiden ebenfalls gespielt und denke ähnlich. Einen Build findet ihr bald hier auf MeinMMO. Unseren Eindruck zur ersten Beta haben wir im Video festgehalten:

„Ich bin enttäuscht vom Aussehen des Druiden“

Auf Reddit ist das aktuell mit Abstand größte Thema, mit über 1.200 Kommentaren, das Aussehen der Druiden. Die werden in Diablo 4 als übergewichtig dargestellt in allen Körperformen. Die Kritik ist: „Weibliche Druiden sehen immer so aus, als wollten sie den Manager sprechen.“

Selbst Spieler, die selbst nicht schlank seien, fänden das nicht gut. Sie bräuchten diese Darstellung nicht, heißt es, und sie würde nicht zu Diablo passen. Ein kräftiger Krieger, der nicht nur aus Muskeln besteht, ja. Aber diese Körper seien schlicht nicht ästhetisch:

Ich will niemanden beleidigen, ich finde es nur nicht ästhetisch weil ich keine großen oder bärigen Charaktere mag. Darum habe ich auch nie einen Barbaren gespielt, weil die seltsam riesig und nach Schrank aussahen in Diablo 3 und vorher. Aber der weibliche Barbar in Diablo 4 ist eher athletisch und muskulös als stämmig, darum ist das das erste Mal, dass ich die Klasse ausprobieren werde. Ich wünschte, wir hätten 2-3 Optionen wie in Star Wars: The Old Republic, wo man schlank, medium, muskulös/dick und riesig für beide Geschlechter aussuchen konnte. Das gibt eine Bandbreite, mit der man spielen kann.

Zumindest ein paar Spieler scheinen sich aber über das Aussehen des Druiden zu freuen. Ein Nutzer meint, sein Charakter sehe aus wie Robert Baratheon aus Game of Thrones und genau das finde er super.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Bleiben Druiden so? Zumindest was die Balance angeht, sagte Blizzard bereits, dass die Beta zu einem gewissen Maß der Bewertung der Klassen dient. Wie viel sich ändern wird, ist aber noch nicht klar.

Einige Spieler betonen, dass Klassen wie Druide und Barbar erst später stark werden, zumal der Druide seine einzigartige Mechanik in der Beta nicht nutzen kann. Andere Klassen wären am Anfang stärker, würden aber am Ende nicht mehr so explodieren wie etwa der Druide.

Da sich das Endgame im Moment nicht testen lässt, fehlen hier allerdings Daten, die das untermauern könnten. Dass Blizzard noch etwas an der Optik dreht, ist dabei eher unwahrscheinlich. Das Aussehen wirkt genau so gewollt.

Wenn ihr selbst den Druiden testen wollt, findet ihr hier die besten Farm-Spots um euch mit Legendarys zu versorgen:

Diablo 4: Die 3 besten Farm-Spots in der Open Beta – Hier gibt’s jetzt den meisten Loot