Diablo 4: Die besondere Klassen-Mechanik des Druiden ist bekannt, aber kommt nicht in die Open Beta

Das Team hinter Diablo 4 hat in einem neuen Q&A auf Twitter Fragen bezüglich des Hack&Slays beantwortet. Eine davon drehte sich um den Druiden und wie seine besondere Klassen-Mechanik funktioniert. Diese werdet ihr jedoch in der Beta nicht auskosten können.

Wie funktioniert die besondere Klassen-Mechanik des Druiden? Der Druide ist eins mit der Natur und so werdet ihr ab Level 15 die Chance haben in eure Heimat Scosglen zu reisen. Von da an könnt ihr eure besondere Klassen-Mechanik freischalten. Das System dahinter funktioniert so:

In Scosglen werden vier Tiergeister auf euch warten

Diese Gottheiten könnt ihr dann mit Opfergaben, die ihr von verschiedenen Gegnern erbeuten könnt, huldigen

Habt ihr die richtigen Opfergaben abgeliefert, erhaltet ihr einen dauerhaften Segen der Gottheit, die ihr auserwählt habt

Eure Entscheidung ist jedoch nicht final und ihr könnt je nach Lust und Laune euren aktiven Segen durch einen anderen tauschen

Habt ihr alle Götter gehuldigt, habt ihr sogar die Chance, zwei Segen von einer Gottheit zu erhalten und einen von jeder restlichen. Also insgesamt dann 5 Segen

Je nach Spielstil müsst ihr euch entscheiden, welchen Segen ihr tatsächlich erhalten möchtet, um so das beste von eurem Build rausholen zu können

Das war nun die Mechanik des Druiden, doch weshalb ihr diese noch nicht in der Beta erkunden dürft, hat einen guten Grund.

Beta ist zu kurz, um Mechanik freizuschalten

Im Q&A auf Twitter (via twitter.com) machen die Entwickler klar, dass die Beta viel zu kurz ist, um in die Heimat der Druiden reisen zu können.

Der Druide kann sich auch in Bären verwandeln

Die Beta umfasst den kompletten ersten Akt, darüber hinaus jedoch, könnt ihr jedoch keine weiteren Gebiete erkunden. Trotz dessen freut sich das Team über jegliches Feedback, das in der Beta zustande kommen sollte.

Wann startet die Beta? Die Beta hat zwei Termine, die ihr euch im Kalender eintragen solltet:

Freitag, der 17. März – Sonntag, der 19. März: Vorbesteller-Beta

Freitag, der 24. März – Sonntag, der 26. März: Offene Beta für alle

Vorbesteller kommen also schneller auf den Genuss von Diablo 4 während neue Fans oder unsichere Spieler sich erst Ende März in die Schlacht begeben können, um das neue Hack&Slay ausprobieren zu können. So oder so lohnt sich die Beta, denn mit ihr erhaltet ihr die Chance auf einen süßen Begleiter, der an eurem Rücken ein Nickerchen macht:

