In Diablo 4 haben alle 5 Klassen besondere Mechaniken – Wir erklären sie euch

Wir zeigen euch in einem kurzen Video das neuste Gameplay zu Destiny 2: Lightfall und was ihr in der Erweiterung erwarten könnt.

Die Klassen von Diablo 4 bekommen mit ihren Mechaniken allesamt neue Werkzeuge an die Hand, die sie stärker prägen als in jedem Diablo bisher. Dazu kommen ultimative Fähigkeiten, die euch das absolute Machtgefühl beim Spielen verleihen sollen.

Die besondere Mechanik der Zauberin: Zauberinnen können sich quasi ihre eigenen Zauber schreiben. Sie verfügen über zusätzliche Zauber-Slots, in die sie Fähigkeiten einsetzen können. Diese zusätzlichen Fähigkeiten geben dann passive Effekte an die ausgerüsteten Zauber und können sogar ihre Funktionsweise verändern.

Anders als Zauber oder Effekte, die sich auf Ausrüstung befinden, stehen die entsprechenden Mechaniken ausschließlich der entsprechenden Klasse zur Verfügung. In unserem Guide erklären wir euch jede der einzigartigen Klassen-Mechaniken und umreißen dabei kurz, was die jeweiligen Klassen grundsätzlich können.

Was sind das für Mechaniken? Diablo 4 will den 5 Klassen zum Release offenbar mehr Identität verleihen. Statt einfach nur stärker auf Fernkampf, Nahkampf oder Magie zu setzen, kann sich jede Klasse mit einer Mechanik weiter verfeinern.

Insert

You are going to send email to