Diablo 4 zeigt die 4 Spezialisierungen für den Totenbeschwörer – So könnt ihr ihn spielen

Habt ihr so gar keine Lust auf Beschwörungen, dann geht das auch klar: In dem Buch lassen sich die einzelnen Beschwörungen deaktivieren und ihr erhaltet starke Buffs für jedes Monster, auf das ihr verzichtet. Das gibt dem Necro in Diablo 4 mehr Flexibilität als jemals zuvor.

So haben alle Beschwerungen mehrere Inkarnationen und lassen sich selbst spezialisieren. Die Entwickler zeigen das anhand der Skelett-Krieger. Die lassen sich in 3 unterschiedliche Krieger verwandeln:

Zu guter Letzt haben die Entwickler das „Book of the Dead“ vorgestellt. Eine Art Befehls-Handbuch für eure Armee. Hier konfiguriert ihr eure untoten Krieger, Zauberer und Golems und solltet die Möglichkeit bekommen, euren Spielstil weiter anzupassen.

„Blood Surge“ entzieht euren Feinden zuerst Blut, um die gesammelte Kraft dann in einer Blood-Nova zu kanalisieren. „Blood Mist“ macht euch kurz unverwundbar, was euch optimale Möglichkeiten zur Flucht gibt.

Die Entwickler erklären im Blog zum Totenbeschwörer, dass sie eure Erwartungen zu der sogenannten „Pet-Klasse“ erfüllen wollen. Es gibt also viele Möglichkeiten, um einen Haufen Monster zu beschwören und auf eure Feinde loszulassen ( via blizzard.com ).

MeinMMO zeigt euch die 4 Fertigkeits-Spezialisierungen der Klasse und die besondere Fähigkeit „Book of the Dead“, mit der ihr euch eine maßgeschneiderte Armee basteln könnt oder Vorteile erhaltet, wenn ihr auf Beschwörungen verzichtet. Mittlerweile könnt ihr euch übrigens für die Beta von Daiblo 4 anmelden .

Der Totenbeschwörer ist offiziell in Diablo 4 am Start und kommt mit seinen gewohnten Fähigkeiten als General einer Armee der Toten. Doch die Entwickler geben dem „Necromancer“ auch mehr Vielseitigkeit und lassen euch Builds ohne Beschwörungen bauen.

