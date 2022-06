Diablo 4 Beta: Registrierung gestartet – Spieler hoffen auf große Ankündigung beim Xbox Showcase

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was sagt ihr zu der überraschenden Vorab-Registrierung zur Beta von Diablo 4? Rechnet ihr heute mit einer großen Ankündigung? Und was vermutet ihr, wann Diablo 4 tatsächlich erscheint? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gerüchte für einen Auftritt von Diablo 4 bei dem Xbox-Event gibt es übrigens schon länger. IdleSloth84 verfasste schon am 10. Juni einen Tweet, in dem er sagt, dass er sich zu 99,874 % sicher sei, dass Diablo 4 das Release-Datum bei dem Xbox-Event teilen wird. IdleSloth ist ein bekannter Leaker rund um das Thema Xbox.

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Die Fans von Diablo 4 erlebten heute, am 12. Juni 2022, eine große Überraschung. Auf der offiziellen Webseite von Blizzard könnt ihr euch nun vorab für eine Beta von Diablo 4 registrieren. Viele hoffen jetzt, dass es beim Xbox Showcase am Abend eine große Ankündigung geben wird.

Insert

You are going to send email to