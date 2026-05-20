Pokémon GO beendet Flattutu-Event, aber ihr könnt es trotzdem noch erhalten

Ihr habt kein Flattutu in Pokémon GO bekommen? Keine Sorge, das könnt ihr nachholen.

Was ist Flattutu? Flattutu ist ein Psycho -Pokémon, das sich für 50 Bonbons zu Psiopatra weiterentwickeln kann. Es stammt aus der 9. Pokémon-Generation.

Flattutu erschien kürzlich erstmals in Pokémon GO, während des Frühlings-Marathons. Da konnte man es aus 5-Kilometer-Eiern ausbrüten. Zudem war Flattutu auch als Belohnung von Stufe 30 des Event-GO-Passes verfügbar.

In der Wildnis konnte man ihm allerdings nicht begegnen. Wer also während des Events nicht dazu kam, ein Flattutu auszubrüten oder den GO Pass abzuschließen, schaute möglicherweise in die Röhre.

Doch zum Glück verschwindet Flattutu jetzt nicht komplett aus dem Spiel!

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Wo finde ich jetzt Flattutu in Pokémon GO?

Nach aktuellem Stand könnt Flattutu jetzt aus 10-km-Eiern erhalten. Die könnt ihr mit Glück von PokéStops oder Arenen erhalten.

Wie gewohnt teilt sich Flattutu den Eier-Pool aber mit anderen Pokémon. In den 10-km-Eiern stecken derzeit:

Flattutu

Kapuno

Gramokles

Bähmon

Grolldra

Knarbon

Forgita

Ignivor (seltener)

Ihr habt hier also die Chance auf verschiedene, interessante Pokémon. Das bedeutet aber auch, dass ihr voraussichtlich mehr laufen müsst, um die gewünschten Pokémon auszubrüten – denn welches Pokémon schlüpft, ist weiterhin dem Zufall überlassen.

Lohnt sich Flattutu? In erster Linie lohnt sich Flattutu dafür, den Pokédex zu komplettieren, und dasselbe gilt für Psiopatra. Beide sind nämlich weder im PvP, noch im PvE besonders relevant. Auch das Shiny ist derzeit noch nicht zu bekommen. Dennoch: Für den vollen Pokédex lohnt es sich, dem 10-km-Ei nachzujagen.

Grundsätzlich war das Marathon-Event eines, das sich zum Namen passend um das Laufen drehte. Jede Menge Eier konnte man ausbrüten – und sich ein spezielles Pikachu verdienen. Das hatte ein Kostüm zu bieten, war aber nicht leicht zu bekommen. Mit welcher Geheimwaffe unsere MeinMMO-Redakteurin Sophia das trotzdem spielend schaffte, lest ihr hier.