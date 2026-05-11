Pokémon GO: Flattutu fangen – So erhaltet ihr das neue Monster im Frühlings-Marathon

Das nächste Event in Pokémon GO wartet auf euch. Mit dabei ist erstmalig Flattutu inklusive Entwicklung sowie ein neues, kostümiertes Monster.

Was ist das für ein Event? Am Dienstag, dem 12. Mai 2026 um 10:00 Uhr startet in Pokémon GO der Frühlings-Marathon. Das Event läuft bis Montag, dem 18. Mai 2026 um 20:00 Uhr.

Wie fange ich Flattutu? Im Event könnt ihr erstmalig Flattutu erhalten, das Psycho-Monster aus der 9. Generation. Für 50 Bonbons könnt ihr es zudem zu Psiopatra entwickeln.

Passend zum Namen des Events könnt ihr euch das neue Monster durch das Ausbrüten von 5-km-Eiern verdienen, die ihr innerhalb des Events bekommen habt.

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Alle Inhalte vom Frühlings-Marathon in Pokémon GO

Welche Monster gibt es im Event? Neben Flattutu könnt ihr außerdem erstmals Pikachu mit Marathon-Visor im Event erhalten. Das Monster bekommt ihr, neben 21.000 Erfahrungspunkten, wenn ihr die kostenlose, befristete Forschung des Events erledigt.

Neben Flattutu warten in 5-km-Eiern zudem die folgenden Monster auf euch:

Pichu mit Blumenkranz*

Togepi mit Blumenkranz*

Wonneira mit Blumenkranz*

Begebt ihr euch raus und erledigt Feldforschungen, dann könnt ihr zudem Begegnungen mit Event-Monstern wie Evoli mit Kirschblüten sowie Haspiror mit Blumenkranz erhalten.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Frühlins-Marathons wird es wieder einen gesonderten GO-Pass geben, der bis zum Ende des Events läuft. Wie gewohnt wird es ihn in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante geben.

Erreicht ihr hier den ersten Meilenstein, dann schaltet ihr bis zum Ende des Events die doppelte Menge an Erfahrungspunkten für das Drehen von PokéStops frei (3-fache Menge, wenn ihr die Deluxe-Version des Passes besitzt). Beim 2. Meilenstein schaltet ihr eine halbierte Schlüpf-Distanz beim Ausbrüten von Eiern frei.

Habt ihr es auf das neue Monster Flattatu abgesehen, könnte es sich also für euch lohnen, den 2. Meilenstein freizuschalten, um schneller Eier ausbrüten zu können.

Außerdem warten in der kostenlosen Variante des GO-Passes unter anderem die folgenden Belohnungen auf euch:

Begegnungen mit verschiedenen Event-Monstern

Sternenstaub und Erfahrungspunkte

Sonderbonbons und Hyperbälle

Die Deluxe-Variante bringt euch zusätzlich unter anderem die folgenden Belohnungen:

einen Event-Artikel für euren Avatar

Rauch

silberne Sananabeeren

Sonderbonbons XL und Bonbons XL

weitere Begegnungen mit Event-Monstern

Nicht nur der Frühlings-Marathon wartet im Mai 2026 in Pokémon GO auf euch. Es gibt wieder allerhand Inhalte wie weitere Events, Raids und Dyna-Bosse. Wenn ihr wissen wollt, wann welche Inhalte auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.