Für das neue Pikachu in Pokémon GO müsst ihr einen ganzen Marathon laufen

Im aktuellen Event von Pokémon GO könnt ihr eine neue Variante von Pikachu erhalten. Doch dafür müsst ihr ordentlich Strecke machen.

Am Dienstag, dem 12. Mai 2026, startet um 10:00 Uhr das neue Event Frühlings-Marathon. Hier feiert nicht nur das Psycho-Monster Flattutu sein Debüt im Spiel, sondern es ist auch eine kostümierte Variante von Pikachu erstmals fangbar.

Doch um das Pikachu zu bekommen, solltet ihr euch ranhalten und eure Laufschuhe schnüren. Denn ihr habt nicht viel Zeit und müsst einige Kilometer laufen.

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Ein Marathon für ein Monster

Wie erhalte ich das Pikachu? Das Pikachu erhaltet ihr in der kostenlosen, befristeten Forschung, die Teil des Events ist. Die Forschung erhaltet ihr automatisch mit dem Start des Events. Dabei habt ihr nur eine Aufgabe, die ihr erledigen müsst, um 21.000 Erfahrungspunkte sowie das Pikachu mit Marathon-Visor zu erhalten.

Und passend zum Kostüm sowie des Events an sich müsst ihr dafür laufen: Ganze 42 km sollt ihr innerhalb des Events zurücklegen. Verteilt ihr die Strecke gleichmäßig auf jeden Tag des Events, müsst ihr also jeden Tag im Schnitt 6 km laufen.

Wollt ihr das neue Pikachu eurer Sammlung hinzufügen, solltet ihr euch also beeilen und ordentlich Strecke machen.

Wie lange habe ich dafür Zeit? Das Event endet am Montag, dem 18. Mai 2026 um 20:00 Uhr. Bis dahin habt ihr auch Zeit, die Forschung zu erledigen und das Pikachu zu fangen. Schafft ihr die Forschung bis dahin nicht, dann habt ihr die Chance verpasst.

Wann das kostümierte Pikachu erneut in Pokémon GO erscheint und in welcher Form es fangbar sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wollt ihr es unbedingt haben, dann solltet ihr eure besten Laufschuhe herauskramen und ab sofort ordentlich laufen.

Werdet ihr euch auf die Jagd nach dem Pikachu machen oder ist euch das zu viel Strecke für den kurzen Zeitraum? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Wenn ihr wissen wollt, was euch neben dem Pikachu und dem Marathon-Event sonst noch in der nächsten Zeit im Spiel erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht. Hier haben wir alle Inhalte wie Events, Raids und Dyna-Bosse für euch zusammengetragen: alle Events im Mai 2026 in Pokémon GO.