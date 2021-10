Wenn ihr den Rocket-Boss Arlo in Pokémon GO schnell besiegen wollt, braucht ihr entsprechende Konter. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Monster ihr gegen das Team von Arlo im Oktober 2021 am besten setzen solltet und welche Belohnungen euch erwarten.

Wer ist Arlo? Arlo gehört zu den Team-GO-Rocket-Bossen in Pokémon GO. Ihr könnt gegen ihn, sowie gegen Sierra und Cliff, mit Hilfe eines vollständigen Rocket-Radars antreten. Wir zeigen euch in diesem Guide, welche Konter ihr gegen Arlo setzen solltet, um ihn schnell zu besiegen und sagen euch wie ihr ihn überhaupt finden könnt.

Rocket-Boss Arlo – Aktuelle Teams

Welche Monster nutzt Arlo? Um erfolgreich gegen Arlo anzutreten, solltet ihr euch zuvor mit seinen Monstern auseinandergesetzt haben. Im Kampf hat der Rocket-Boss die Möglichkeit drei Pokémon zu setzen. Dafür steht ihm eine Auswahl aus insgesamt 7 verschiedenen Monstern zur Verfügung:

Position Pokémon Erstes Pokémon Bluzuk Zweites Pokémon Ursaring

Voltenso

Iksbat Drittes Pokémon Giflor

Magnezone

Scherox

Die besten Konter um Arlo zu besiegen

Sobald ihr Arlo gefunden habt, könnt ihr euren Kampf gegen sein Team starten. Zuvor solltet ihr euch jedoch genau überlegen, welche Pokémon ihr überhaupt einsetzen möchtet. Wir haben euch nachfolgend mit Hilfe der Übersicht von Pokébattler die besten Konter gegen die jeweiligen Monster zusammengefasst (via pokebattler.com).

Bluzuk besiegen – Die besten Konter gegen das 1. Pokémon

In der ersten Runde steht Arlo nur ein Pokémon zur Verfügung: Bluzuk. Auf das Monster der Typen Käfer und Gift, werdet ihr also auf jeden Fall treffen. Bluzuk ist schwach gegen die Angriffe der Typen Flug, Gestein, Feuer und Psycho.

Bluzuk

Pokémon Moveset Reshiram Feuerzahn und Rückkehr (Crypto-) Ho-Oh Kraftreserve und Erdbeben (Crypto-) Desportar Katapult und Frustration Jirachi Konfusion und Rückkehr Yveltal Windstoß und Rückkehr Heatran Feuerwirbel und Eisenschädel

Setzt alternativ auf folgende Mega-Entwicklungen:

Mega-Glurak Y mit Glut und Lohekanonade

Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Rückkehr

Mega-Garadoss mit Biss und Drachenpuls

Ursaring, Voltenso und Iksbat besiegen – Die besten Konter gegen das 2. Pokémon

An zweiter Position kann Arlo aus den Monstern Ursaring. Voltenso und Iksbat wählen. Welches Monster ihr trefft, bleibt also Zufall. Nutzt für diese Pokémon folgende Konter:

So besiegt ihr Ursaring: Bei Ursaring handelt es sich um ein Normal-Pokémon der 2. Generation. Es ist die Weiterentwicklung von Teddiursa. Aufgrund seines Typs ist es vor allem gegen Kampf-Attacken schwach.

Ursaring

Pokémon Moveset Barrikadax Konter und Kreuzhieb Skaraborn Konter und Felswurf Regigigas Kraftreserve und Rückkehr (Crypto-) Ho-Oh Kraftreserve und Erdbeben Maxax Konter und Nachthieb Giratina (Urform) Drachenrute und Unheilböen

Um Ursaring zu besiegen, könnt ihr außerdem auf folgende Mega-Entwicklungen setzen:

Mega-Glurak Y mit Flügelschlag und Drachenklaue

Mega-Garados mit Biss und Nassschweif

Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Donnerschlag

Mega-Bisaflor mit Rasierblatt und Flora-Statue

So besiegt ihr Voltenso: Bei dem Elektro-Pokémon Voltenso handelt es sich um die Weiterentwicklung von Frizelbliz. Es stammt aus der 3. Generation und ist aufgrund seines Types schwach gegen Boden-Attacken.

Voltenso

Pokémon Moveset (Crypto-) Mamutel Lehmschelle und Antik-Kraft Rihornior Lehmschelle und Kraftkoloss (Crypto-) Chelterrar Rasierblatt und Sandgrab Knakrack Lehmschuss und Sandgrab Groudon Lehmschuss und Feuerschlag (Crypto-) Libelldra Lehmschuss und Drachenklaue

Als Mega-Entwicklungen eignen sich gegen Voltenso folgende Monster:

Mega-Rexblisar mit Pulverschnee und Meteorologe

Mega-Glurak X mit Feuerodem und Drachenklaue

So besiegt ihr Iksbat: Das Gift- und Flug-Pokémon aus der 2. Generation ist die letzte Weiterentwicklung von Zubat. Eine Schwäche hat es gegen die Angriffe der Typen Gestein, Elektro, Psycho und Eis.

Iksbat

Pokémon Moveset (Crypto-) Stolloss Katapult und Rammboss (Crypto-) Desportar Katapult und Knirscher Zamazenta Eiszahn und Eisenschädel Geowaz Steinwurf und Feldwurf Brockoloss Katapult und Rammboss Rihornior Katapult und Surfer

Bei den Mega-Entwicklungen könnt ihr auf folgende Konter setzen:

Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß

Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Donnerschlag

Mega-Garados mit Drachenrute und Nassschweif

Giflor, Magnezone und Scherox besiegen – Die besten Konter gegen das 3. Pokémon

Beim letzten Pokémon kann Arlo erneut aus drei verschiedenen Monstern wählen. Ihr könnt also auf Giflor, Magnezone oder Scherox treffen. Auch hier ist es Zufall, gegen welches Pokémon ihr kämpfen werdet.

So besiegt ihr Giflor: Bei Giflor handelt es sich um ein Pflanzen- und Gift-Pokémon aus der 1. Generation. Es wird von Myrapla über Duflor entwickelt. Aufgrund seiner Typen, hat es eine Schwäche gegen Attacken der Typen Flug, Feuer, Psycho und Eis.

Giflor

Pokémon Moveset Victini Ruckzuckhieb und V-Generator Ho-Oh Einäschern und Sturzflug Lugia Sondersensor und Himmelsfeger Jirachi Konfusion und Kismetwunsch Heatran Feuerwirbel und Eisenschädel (Crypto-) Panzaeron Luftschnitt und Himmelsfeger

Außerdem könnt ihr bei Giflor auf folgende Mega-Entwicklungen zurückgreifen:

Mega-Glurak Y mit Flügelschlag und Drachenklaue

Mega-Glurak X mit Glut und Drachenklaue

So besiegt ihr Magnezone: Magnezone stammt aus der 4. Generation ist von den Typen Elektro und Stahl. Es handelt sich dabei um die letzte Weiterentwicklung von Magnetilo. Eine Schwäche hat es vor allem bei Boden-Angriffen, aber auch bei Kampf- und Feuer-Attacken.

Magnezone

Pokémon Moveset (Crypto-) Mamutel Lehmschelle und Antik-Kraft Stalobor Lehmschuss und Schlagbohrer Demeteros (Tiergeistform) Lehmschuss und Kraftkoloss Rihornior Lehmschelle und Kraftkoloss Libelldra Lehmschuss und Erdkräfte Knakrack Lehmschuss und Sandgrab

Von den Mega-Entwicklungen eigenen sich gegen Magnezone folgende Monster:

Mega-Glurak X mit Glut und Drachenklaue

Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Donnerschlag

So besiegt ihr Scherox: Das Käfer- und Stahl-Pokémon Scherox ist die Weiterentwicklung von Sichlor und stammt aus der 2. Generation. Es hat eine besondere Schwäche gegen die Angriffe vom Typ Feuer.

Scherox

Pokémon Moveset (Crypto-) Entei Feuerzahn und Frustration/Rückkehr Reshiram Feuerzahn und Rückkehr (Crypto-) Glurak Glut und Drachenklaue (Crypro-) Ho-Oh Einäschern und Sturzflug Lavados Feuerwirbel und Himmelsfeger Heatran Feuerwirbel und Eisenschädel

Nutzt gegen Scherox außerdem folgende Mega-Entwicklungen:

Mega-Glurak Y mit Glut und Drachenklaue

Mega-Glurak X mit Glut und Drachenklaue

Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Rückkehr

So findet ihr Arlo

Damit ihr gegen Arlo kämpfen könnt, benötigt ihr zunächst ein vollständiges Rocket-Radar. Diese besteht aus den 6 mysteriösen Teilen, die ihr beim Kampf gegen die einzelnen Rocket-Rüpel bekommt. Habt ihr alle 6 Teile gesammelt, dann könnt ihr das Radar zusammenbauen und aktivieren. Es hilft euch bei der Suche nach Arlo.

Habt ihr es aktiviert, dann wird euch das Rocket-Radar am rechten Spielrand angezeigt. Ihr erkennt es an dem roten R. Klickt ihr auf das Radar, dann öffnet sich eine Karte. Darauf seht ihr eure Umgebung und an welchen Stops sich ein Rocket-Boss befindet. Diese sind ebenfalls mit einem roten R gekennzeichnet.

Habt ihr gerade keinen Rocket-Boss in eurer Nähe, dann könnt ihr auch auf einen Ballon warten. Die Bosse spawnen nämlich ähnlich wie die Team-GO-Rocket-Rüpel bis zu 4-mal am Tag in einem schwarzen Ballon. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr euer Rocket-Radar aktiviert habt.

Kann man Arlo gezielt finden? Nein, eine gezielte Suche nach Arlo ist leider nicht möglich. Das Radar zeigt euch lediglich an welchen Stops sich ein Rocket-Boss befindet, aber nicht, welcher Boss es ist.

Habt ihr Arlo aber gefunden, dann verweilt er den ganzen Tag an diesem Stop. Auch bei den Ballons ist es Zufall, welchen Boss ihr bekommt.

Lohnt sich der Kampf gegen Arlo?

Darum solltet ihr gegen Arlo kämpfen: In regelmäßigen Abständen erhaltet ihr in Pokémon GO bestimmte Spezialforschungen, mit denen ihr auf den großen Team-GO-Rocket-Boss Giovanni treffen könnt. Um die Aufgabe zu lösen, müsst ihr jeweils gegen Arlo, Sierra und Cliff angetreten sein und diese drei Rocket-Bosse besiegt haben.

Zur Belohnung erhaltet ihr einen schwarzen Super-Rocket-Radar, mit dem ihr Giovanni aufspüren könnt. Habt ihr derzeit keine entsprechende Aufgabe, dann lohnt es sich aber trotzdem gegen Arlo anzutreten. Das gelingt euch durch einen vollständigen Rocket-Radar, den ihr aus den mysteriösen Teilen der Rüpel zusammenbauen könnt.

Mit diesem könnt ihr jeweils gegen einen der drei Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff antreten und euch auf coole Belohnungen freuen. Giovanni lässt sich mit diesem Radar allerdings nicht aufspüren.

Das sind die Belohnungen nach einem Kampf gegen Arlo

Welches Crypto-Pokémon hat Arlo: Das aktuelle Pokémon ist Crypto-Bluzuk. Dieses erhaltet ihr nach dem Sieg gegen Arlo in der Belohnung und habt die Möglichkeit es zu fangen. Mit etwas Glück trefft ihr dabei sogar auf ein schillerndes Exemplar.

Weitere Belohnungen: Doch die Begegnung mit Crypto-Bluzuk bleibt nicht die einzige Belohnung nach einem Kampf mit Arlo. Ihr erhaltet, wie auch bei anderen Rocket-Kämpfen, verschiedene Items. Außerdem solltet ihr vor dem Kampf auf einen freien Platz in eurer Eier-Aufbewahrung achten, denn bei den Rocket-Bossen könnt ihr euch in der Belohnung über ein 12-km-Ei freuen.

Diese Eier erhaltet ihr ausschließlich über Arlo, Sierra, Cliff und Giovanni. Außerdem stecken häufig interessante und seltene Monster darin. Aus diesem Grund lohnt sich das Ausbrüten. Welche Monster derzeit in den 12-km-Eiern zu finden sind, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Welche Konter setzt ihr am liebsten gegen Arlo ein? Und hattet ihr bereits Glück einem schillernden Crypto-Bluzuk zu begegnen? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.