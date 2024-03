Pokémon GO: Ab morgen könnt ihr das stärkste Pokémon im Spiel bekommen – Alles zur Rocket-Übernahme mit Crypto-Mewtu

Morgen startet in Pokémon GO eine neue Rocket-Übernahme. Neben der Rückkehr von Crypto-Mewtu gibt es ein starkes Debüt, die Möglichkeit Frustration mit einer TM zu verlernen und weitere Inhalte. Wir zeigen euch die Details des Events.

Was ist das für ein Event? In regelmäßigen Abständen gibt es in Pokémon GO die sogenannte Rocket-Übernahme. Hierbei rückt das Team GO Rocket mit neuen Strategien und Pokémon in den Fokus. Selbst Giovanni, der Boss von Team GO Rocket, lässt sich im Event blicken.

In dem Event habt ihr die Möglichkeit, viele starke und neue Crypto-Pokémon zu sammeln und die Lade-Attacke Frustration zu verlernen. Wir zeigen euch in der Übersicht alles, was ihr für die Rocket-Übernahme im März 2024 wissen müsst.

Rocket-Event ab 27. März 2024 in der Übersicht

Wann startet das Event? Das Event startet am Mittwoch, dem 27. März 2024, um 12:00 Uhr. Es wird bis Sonntag, dem 31. März 2024 um 23:59 Uhr aktiv sein.

Welche Boni gibt es im Event?

Zu Beginn des Events erhaltet ihr eine neue Spezialforschung, bei der ihr am Ende ein Super-Rocket-Radar erhaltet. Hiermit könnt ihr gegen Giovanni antreten und ein Crypto-Groudon erhalten. Ihr habt bis zum 01. Juni 2024 um 09:59 Uhr Zeit, die Spezialforschung zu erhalten.

Team GO Rocket erscheint häufiger in PokéStops und Ballons

Ihr könnt die Lade-Attacke Frustration bei euren Crypto-Pokémon durch den Einsatz von Lade-TMs verlernen

Durch Feldforschungen könnt ihr mysteriöse Teile, Sofort- und Lade-TMs erhalten

Pokémon des Rocket-Events in der Übersicht

Welche legendären Crypto-Pokémon gibt es im Event? Neben dem Crypto-Groudon, welches ihr durch die Spezialforschung erhalten könnt, gibt es noch ein weiteres legendäres Crypto-Pokémon im Event. Hierbei handelt es sich um Crypto-Mewtu, welches ihr in 5*-Crypto-Raids herausfordern und fangen könnt.

Wenn ihr noch kein Crypto-Mewtu besitzt, ist dieses Event die perfekte Gelegenheit für euch, um ein Exemplar zu ergattern. Mit diesem Pokémon erhaltet ihr den stärksten Angreifer in Pokémon GO.

Crypto-Mewtu wird am Samstag, dem 30. März 2024 und am Sonntag, dem 31. März 2024 in Crypto-Raids anzutreffen sein.

Welche neuen Crypto-Pokémon gibt es? Die folgenden Pokémon werden im Event zum ersten mal in ihrer Crypto-Variante im Spiel erscheinen:

Crypto-Taubsi

Crypto-Flampion

Crypto-Mollimorba

Crypto-Monozyto

Welche Pokémon gibt es im Event in der Wildnis? Während der Rocket-Übernahme, könnt ihr die folgenden Pokémon in der Wildnis antreffen:

Kramurx*

Zobiris*

Felilou*

Zurrokex*

Iscalar*

Zorua* (seltener)

Skallyk* (seltener)

Kapuno* (seltener)

Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny angetroffen werden.

Welche Pokémon gibt es in 12-km-Eiern im Event? Die folgenden Pokémon können im Event aus 12-km-Eiern ausgebrütet werden, die ihr während des Events erhalten habt:

Larvitar*

Ganovil*

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam*

Molunk

Knattox

Die mit einem * markierten Pokémon können auch als Shiny-Pokémon schlüpfen. Ganovil wird zum ersten mal als Shiny in Pokémon GO verfügbar sein.

Welche Pokémon gibt es im Event in Crypto-Raids? Während es Events könnt ihr in Crypto-Raids auf die folgenden Pokémon stoßen, sie herausfordern und fangen:

1*-Crypto-Raids:

Crypto-Traumato*

Crypto-Quapsel*

Crypto-Schmerbe

Crypto-Tarnpignon

3*-Crypto-Raids:

Crypto-Kapoera

Crypto-Woingenau

Crypto-Sniebel*

5*-Crypto-Raids:

Crypto-Mewtu* (nur am 30. März 2024 und am 31. März 2024)

Pokémon, die mit einem * markiert wurden, können auch als Shiny erscheinen.

Weitere Inhalte des Rocket-Events

Befristete Forschung: Während des Events wird es auch wieder eine kostenlose, befristete Forschung geben. Für das Absolvieren der Aufgaben der Forschung könnt ihr Items und Event-Pokémon erhalten.

PokéStop-Showcases: Auch PokéStop-Showcases wird es in der Rocket-Übernahme geben. Hierbei werden Pokémon aus dem Event im Vordergrund stehen.

Kostenpflichtige befristete Forschung: Für 2,49 € könnt ihr euch im Shop von Pokémon GO eine kostenpflichtige befristete Forschung kaufen. Diese ist bis zum 30. März 2024 um 23:59 im Shop verfügbar. Hier geht es darum, Team GO Rocket-Rüpel zu besiegen. Für das Lösen der Aufgaben erhaltet ihr folgende Belohnungen:

6 Mysteriöse Teile

1 Super-Brutmaschine

1 Rocket-Radar

1 Begegnung mit Gladiantri

Ihr habt bis zum 31. März 2024 um 23:59 Uhr Zeit, die Forschung zu lösen und euch die Belohnungen abzuholen.

Weitere käufliche Inhalte: Für 9,99 $ (ungefähr 10 €) könnt ihr im Webstore von Pokémon GO außerdem eine Team GO Rocket-Box erwerben. Diese beinhaltet:

7 Rocket-Radare

7 Premium-Kampf-Pässe

7 Hyperbälle

7 silberne Sananabeeren

Außerdem gibt es im Shop von Pokémon GO ein Event-Bundle. Dieses kostet 300 PokéMünzen und beinhaltet:

Eine Brutmaschine

Ein Rocket-Radar

Einen Premium-Kampf-Pass

Neue Avatar-Pose: Mit Beginn des Events wird zudem eine neue Avatar-Pose freigeschaltet. Diese könnt ihr auch nach dem Event weiterhin erwerben.

Was sagt ihr zu dem Rocket-Event? Gibt es Inhalte des Events, auf die ihr euch besonders freut? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern aus. Wenn ihr schon wissen wollt, welche Events im April 2024 in Pokémon GO auf euch warten, könnt ihr darauf bereits einen Blick werfen.