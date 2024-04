Pokémon GO: Trailer deutet einen der Top-Angreifer an – kommt er jetzt für alle?

Es gibt einen neuen Trailer von Pokémon GO, in dem einer der Top-Angreifer angeteasert wird. Nun vermuten Trainer, dass ein weltweiter Release des Pokémon bevorsteht.

Um welches Pokémon geht es? Auf dem offiziellen Kanal von Pokémon GO auf X wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. In dem Trailer ist eine Höhle zu sehen, in der sich viele Rocara befinden. Zum Ende des Trailers sieht man die Silhouette eines Pokémon.

Betrachtet man den Umriss, ist zu erkennen, dass es sich um das Pokémon „Diancie“ handelt. Dazu passen auch die Rocara im Trailer, die eng mit Diancie verbunden sind: Schließlich handelt es sich bei Diancie um die Mutation von Rocara.

Den Trailer auf dem offiziellen “X”-Account von Pokémon GO könnt ihr euch hier anschauen:

Den Trailer auf dem offiziellen "X"-Account von Pokémon GO könnt ihr euch hier anschauen:

Der Trailer erweckt jetzt die Hoffnung, dass in Pokémon GO ein weltweiter Release von Diancie bevorstehen könnte. Denn bisher war es nur für eine handvoll Trainer möglich, das Pokémon mit der starken Mega-Entwicklung zu ergattern.

Bisher nur sehr limitiert erhältlich gewesen

Wie konnte man Diancie bisher bekommen? Bisher gab es nur zwei Möglichkeiten, um an Diancie zu gelangen. Beide Möglichkeiten waren mit dem GO Fest 2023 verbunden. Hat man hier an einem der lokalen Live-Events teilgenommen, so hat man eine Begegnung mit Diancie erhalten.

Außerdem war es möglich, in dem globalen Teil des GO Fest 2023 ein Diancie zu fangen. Hierfür musste man sich jedoch das Event-Ticket kaufen, um die entsprechende Spezialforschung zu erhalten, in der es Diancie zu fangen gab.

Hat man sich bereits bei einem der lokalen Live-Events ein Diancie sichern können, so hat man durch das Event-Ticket lediglich Bonbons erhalten, anstatt einer zweiten Begegnung mit Diancie. Dies wurde erst kurz vor Beginn es Events richtig kommuniziert, was damals für Ärger gesorgt hat.

Wann wird Diancie weltweit veröffentlicht? Wann und in welcher Form Diancie erneut seinen Weg ins Spiel findet, ist bisher unklar. Bis auf den Teaser im Trailer gibt es hierzu noch keine Informationen.

Am Ende des Trailers ist jedoch das Logo der aktuellen Season Welt voller Wunder zu sehen, welche noch bis zum 1. Juni 2024 um 10:00 Uhr läuft. Das weist darauf hin, dass es zumindest noch in dieser Season passieren könnte.

Diancie in seiner regulären und in seiner Mega-Form

Wie stark ist Diancie? Während die normale Form von Diancie nicht sonderlich stark ist, ist die Mega-Entwicklung des Pokémon einer der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typ Gestein.

Was sagt die Community dazu? Die Community ist überzeugt davon, dass es sich bei dem Pokémon um Diancie handelt. Auch hofft sie, dass es einen weltweiten Release des Pokémon gibt. Einige Kommentare dazu lauten:

Ich hoffe, dass wir einen globalen Release bekommen; und jeder, der bereits ein [Rocara] hat, sollte ein weiteres bekommen , schreibt ein Trainer auf Reddit

, schreibt ein Trainer auf Reddit Es ist ein Diancie-Teaser, nicht Rocara. Man kann es in den Schatten im Hintergrund sehen , lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

, lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit Mega-Diancie Raid-Tag nächsten Monat? Im März hatten wir sowohl Proto-Groudon und Kyogre, in diesem Monat Skaraborn, ein weiteres Mega mit einem Raid-Tag im nächsten Monat würde Sinn machen , hofft ein weiterer Trainer auf Reddit

Ein weltweiter Release von Diancie könnte also für viele Trainer interessant sein. Vor allem für Trainer, die im letzten Jahr kein Exemplar ergattern konnten und hierdurch eventuell die Möglichkeit bekommen, dies nachzuholen.

Was sagt ihr zu dem Trailer? Denkt ihr auch, dass es sich hierbei um Diancie handelt? Konntet ihr bisher ein Exemplar dieser Gattung in eurer Sammlung aufnehmen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.

Eine Übersicht über die weiteren Events im April 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich ebenfalls.