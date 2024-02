Pokémon GO: Neue Jahreszeit „Welt voller Wunder“ bringt neue, giftige Ultrabestie

In Pokémon GO startet die neue Jahreszeit „Welt voller Wunder“ am 1. März. Nun sind jede Menge Infos zur Season bekannt.

Wann startet „Welt voller Wunder“? Die neue Season in Pokémon GO beginnt am 1. März 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis zum 1. Juni 2024, ebenfalls um 10:00 Uhr Ortszeit.

Was ist das Highlight der Season? Der Fokus der neuen Season scheint auf der neuen Ultrabestie „Venicro“ zu liegen, ein giftiges Wesen aus der Ultradimension. Doch während die Ultrabestien zuletzt als gefährliche Invasoren in Pokémon GO auftraten, scheint Venicro euch eher freundlich gesonnen. Laut Season-Ankündigung erscheint es, um gemeinsam mit euch Abenteuer zu erleben.

Venicro ist eine der aktuell noch fehlenden Ultrabestien, hat aber ein besonderes Merkmal: Es kann sich zu Agoyon weiterentwickeln.

Doch auch abseits von Venicro sind einige spannende Monster zu erwarten. Im Trailer sind beispielsweise zu sehen:

Crypto-Mewtu, das wohl zurückkehrt

Proto-Groudon und Proto-Kyogre, ebenfalls mächtige Pokémon

Knarbon und seine Entwicklungen Crimanzo und Azugladis sind dabei und haben auch schon ein eigenes Event in Aussicht

Das Pikachu mit Kapitänsmütze ist zu sehen

Außerdem ist in der Ankündigung auch von Crypto-Entei, Suicune und Raikou die Rede

Den Trailer zur neuen Season seht ihr hier:

Was bringt die neue Season „Welt voller Wunder“ zu Pokémon GO?

Wir fassen hier die bekannten Inhalte der neuen Jahreszeit einmal zusammen.

Spezialforschung: Die startet am 01. März 2024 um 10:00 Uhr und wird im Laufe der Jahreszeit immer wieder erweitert, wie wir das auch schon aus „Zeitlose Reisen“ kennen. Hier dürfte Venicro der Star sein.

Boni:

Ihr macht mehr Schaden in Raids, wenn ihr mit Freunden kämpft

Es gibt einen zusätzlichen Raid-Pass pro Tag, wenn ihr an Arenen dreht

Ihr kriegt mehr EP für die Raids der Stufen 1 und 3, auch bei Crypto-Raids

Außerdem wird es das „Wunderticket“ im Shop geben, mit dem ihr Pokémon, Avatar-Kleidung und eine befristete Forschung bekommen könnt. Das ist optional und wird man extra zahlen müssen.

Forschungsdurchbruch: Der bringt euch diesmal:

Hisui-Sniebel*

Coiffwaff*

Viscora*

Sankabuh

Miniras

Zwollock

Community Days: Die laufen am:

16. März

7. April (C-Day Classic)

20. April

19. Mai

Neue Crypto-Legendäre: Entei, Suicune und Raikou beherrschen in der Season die Stufe-5-Crypto-Raids, die immer an den Wochenenden stattfinden. Sie können erstmals auch Shiny sein.

Welche Pokémon bringt die neue Jahreszeit?

So werden die Spawns angepasst. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert:

In Städten: Togetic*, Guardevoir*, Enekoro, Schluppuck*, Skunkapuh*, Felilou*, Zurrokex* und weitere

Togetic*, Guardevoir*, Enekoro, Schluppuck*, Skunkapuh*, Felilou*, Zurrokex* und weitere In Wäldern : Papungha, Absol*, Pygraulon*, Paragoni*, Araqua*, Imantis*, Pamo und weitere

: Papungha, Absol*, Pygraulon*, Paragoni*, Araqua*, Imantis*, Pamo und weitere Im Gebirge: Magcargo, Phanpy*, Nasgnet*, Meditalis*, Zwirrlicht*, Rocara, eF-eM* und weitere

Magcargo, Phanpy*, Nasgnet*, Meditalis*, Zwirrlicht*, Rocara, eF-eM* und weitere An Stränden und Gewässern : Morlord, Pottrott*, Gehweiher*, Perlu*, Iscalar*. Scampisto*, Blipp und weitere

: Morlord, Pottrott*, Gehweiher*, Perlu*, Iscalar*. Scampisto*, Blipp und weitere Auf der Nordhalbkugel: Hisui-Fukano*, Flunkifer*, Kindwurm*, Serpifeu*, Floink*, Ottaro*, Leufeo* und weitere

Hisui-Fukano*, Flunkifer*, Kindwurm*, Serpifeu*, Floink*, Ottaro*, Leufeo* und weitere Auf der Südhalbkugel: Hisui-Voltobal*, Endivie*, Feurigel*, Karnimani*, Panzaeron*, Larvitar*, Frizelbliz* und weitere

In Eiern:

2-km-Eier: Togepi*, Mollimorba*, Monozyto*, Ignivor, Dartiri*, weitere

5-km-Eier: Schlurp*, Zobiris*, Kiesling*, Ignivor, Algitt*, weitere

7-km-Eier: Alola-Vulpix*, Galar-Flegmon*, Galar-Porenta*, Paldea-Felino*, Galar-Flunschlik* und weitere

10-km-Eier: Ignivor, Viscora*, Tortunator*, Knarbon (ab 11. März), Frospino und weitere

Abenteuer-Sync, 5-km-Eier: Skorgla*, Mabtirps*, Galapaflos*, Flapteryx*. Paragoni* und weitere

Abenteuer-Sync, 10-km-Eier: Dratini*, Kapuno*, Viscora*, Tortunator*, Miniras und weitere

7km-Eier, Routen-Boni: Hisui-Fukano*, Paldea-Felino*, Hisui-Sniebel*, Gladiantri*, Skallyk* und weitere

Was ist sonst los in Pokémon GO? Zuletzt lief das Finale der vergangenen Season, die Sinnoh-Tour. Einer der Inhalte war eine Spezialforschung, bei der man bestimmte Monster fangen musste. Nun, wo das Event um ist, fragen sich Trainer, die sie noch nicht geschafft haben: Wie schließt man die jetzt ab? Mehr dazu hier.