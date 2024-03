Pokémon GO: „Welt voller Wunder“ Spezialforschung mit allen Belohnungen

Robin Hood - Sherwood Builders ist ein Rollenspiel, das euch in der Rolle des legendären Helden ein Dorf in den Wäldern um Nottingham bauen lässt.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Pokémon GO: Wer gern Shinys sammelt, sollte den neuen Forschungstag am Wochenende nutzen

Eine Übersicht mit allen Boni der neuen Jahreszeit in Pokémon GO findet ihr auch bei uns auf MeinMMO.

Was ist das für eine Forschung? Die Jahreszeit Welt voller Wunder bringt eine Spezialforschung für euch mit, die für alle Spieler kostenlos ist. Nach und nach werden die verschiedenen Schritte der Forschung von Niantic freigeschaltet. In der Übersicht zeigen wir euch alle bekannten Aufgaben und Belohnungen. Sobald neue Kapitel freigeschaltet werden, aktualisieren wir den Artikel für euch.

Die neue Spezialforschung „Welt voller Wunder“ in Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Inhalte und Belohnungen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to