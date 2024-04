Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Mai 2024

In Pokémon GO erwarten euch auch im Mai 2024 wieder einige Raid-Stunden und legendäre Bosse. Die wichtigsten Raids im Mai haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengetragen.

Was sind das für Raids? Jeden Monat gibt es in Pokémon GO verschiedene Raid-Bosse, die ihr in Arenen bezwingen könnt. Anschließend habt ihr die Chance, den Boss einzufangen und eurer Sammlung hinzuzufügen.

Welche Raid-Bosse euch im Mai 2024 in 5*-Raids und in Mega-Raids erwarten und welche Raid-Stunden stattfinden, haben wir euch zusammengefasst.

Raid-Stunden und Bosse im Mai 2024

Wann laufen die Raid-Stunden? Jeden Mittwoch findet in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr eine Raid-Stunde statt. Hierbei taucht ein bestimmter Raid-Boss in einem Großteil der Arenen auf und kann in 5*-Raids von euch herausgefordert werden.

Die Termine im Mai 2024 findet ihr hier. Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Alle Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im Mai 2024

Raid-Bosse in Pokémon GO sind meist in bestimmten Event-Zeiträumen verfügbar oder rotieren an bestimmten Tagen. Meistens findet der Wechsel der Raid-Bosse morgens um 10:00 Uhr statt.

Die 5*- und Mega-Raids im Mai sind die folgenden:

Was ist besonders? Im Mai kehren viele Raid-Bosse, die bereits in Pokémon GO vorhanden waren, zurück. Ein besonders starkes Pokémon hiervon ist Mega-Simsala, welches zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Zudem werden die Ultrabestien Kopplosio und Muramura ihr Debüt feiern, wobei ihr in Deutschland nur auf Muramura treffen werdet. Sammler haben hier also die Möglichkeit, ein neues Pokémon in ihren Pokédex aufzunehmen.

Neben allerlei Raid-Bossen, die im Mai in Pokémon GO auf euch warten, gibt es auch noch viele weitere Events, auf die ihr euch freuen könnt. Wenn ihr wissen wollt, welche genau das sind, werft einen Blick auf unsere Übersicht zu den Events im Mai 2024 in Pokémon GO.