Die besten Konter gegen Suicune in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Suicune in Raids besiegen.

Was ist Suicune für ein Pokémon? Suicune ist ein legendäres Pokémon und stammt aus der zweiten Spielgeneration von Pokémon. Es gehört zum Typ Wasser und bildet mit Entei und Raikou das Trio der legendären Bestien.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Suicune und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Suicune besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Crypto Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Crypto Raikou mit Voltwechsel und Stromstoß Crypto Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Crypto Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß Crypto Tangolos mit Rankenhieb und Blattgeißel Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto Mewtu mit Konfusion und Donnerblitz Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitze Crypto Chelterra mit Rasierblatt und Flora-Statue Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel Crypto Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Blitzkanone Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Crypto Sarzenia mit Rasierblatt und Laubklinge Crypto Kokowei mit Kugelsaat und Solarstrahl Raikou mit Voltwechsel und Stromstoß Crypto Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz

Schwächen von Suicune: Das Pokémon gehört zum Typ Wasser und hat Schwächen gegen Pflanze und Elektro. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Suicune zu besiegen.

Gibt es Shiny Suicune? Ja, ihr könnt Suicune auch als Shiny fangen.

Suicune in der normalen Form und Shiny Suicune im Vergleich

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Suicune zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.