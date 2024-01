Pokémon GO: So behaltet ihr die Übersicht über eure Raid-Teams und spart viel Zeit

Wenn ihr in Pokémon GO oft an Raids teilnehmt, kann eine gute Organisation euch Zeit sparen. Wir zeigen euch, wie ihr das machen könnt.

Warum nicht die vorgeschlagenen Raid-Teams nutzen? Wenn ihr an einem Raid in Pokémon GO teilnehmt, könnt ihr in der Lobby während der Raid-Timer herunterläuft euer Team zusammenstellen, mit dem ihr gegen den Raid-Boss antreten wollt. Vom Spiel wird euch hierbei bereits ein Raid-Team vorgeschlagen, welches aus mehr oder weniger guten Pokémon besteht in Bezug auf die Schwächen des Bosses.

Da die vorgeschlagene Auswahl nicht immer optimal gewählt ist und eure stärksten oder besten Pokémon für den Kampf heraussucht, solltet ihr eure Raid-Teams selber organisieren. Dies kann euch, vor allem wenn ihr an vielen Raids teilnehmt, ordentlich Zeit und Nerven sparen.

Raid-Teams in Kampfteams und Tags organisieren

Wie kann ich Raid-Teams organisieren? Wenn ihr in Pokémon GO auf den Pokéball klickt, der das Menü öffnet, könnt ihr auf Kämpfe und hier auf den Tab Team navigieren. Wenn ihr hier nach unten scrollt, findet ihr den Bereich für Arenen & Raids. Dort könnt ihr ein Team aufbauen, auf welches ihr in der Raid-Lobby zugreifen könnt. Dafür müsst ihr in der Raid-Lobby lediglich nach rechts swipen.

Hier findet ihr dann die zuvor erstellten Teams. Wenn ihr hier nun beispielsweise für einen aktuellen Raid-Boss euer optimales Team aufgestellt habt, könnt ihr in den Raids schnell immer wieder darauf zurückgreifen, ohne es jedes Mal neu aufzustellen. Hierdurch könnt ihr bei jedem Raid Zeit sparen.

Wie viele solcher Raid-Teams kann ich maximal aufstellen? Ihr könnt auf diese Weise bis zu 10 Teams aufstellen, auf die ihr dann im Raid schnellen Zugriff habt. So habt ihr auch die Möglichkeit, verschiedene Teams gleichzeitig aufzustellen, wenn aktuell mehrere Raid-Bosse im Spiel sind, die ihr regelmäßig bezwingen wollt.

Wie kann ich Tags zur Organisation nutzen? Ihr könnt auch Tags benutzen, um eure Pokémon zu organisieren. Hier könnt ihr beispielsweise jeweils einen Tag benutzen, um eure besten Angreifer der verschiedenen Typen jeweils in einem Tag zu speichern.

Wenn ihr ein neues Raid-Team aufstellt, könnt ihr in die jeweiligen Tags gehen und euch die wichtigsten und stärksten Pokémon für die aktuellen Raid-Bosse schnell zusammenstellen. So könnt ihr zusätzlich etwas Zeit sparen.

Was sagt ihr zum Thema Organisation von Raid-Teams? Organisiert ihr eure Raid-Teams vorher, greift ihr auf die vom Spiel vorgeschlagenen Teams zurück oder erstellt ihr euer Team erst in der Raid-Lobby? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was für Events im Januar 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr bei uns fündig.