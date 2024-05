Nach dem Erfolg der Amazon-Serie kommt Fallout jetzt auch zu Fortnite

Der offizielle Fortnite-Account kündigte am 17.05. eine neue Kollaboration an, ohne das genaue Thema zu enthüllen, welches von Fans aber sofort als Fallout erkannt wurde. Fallout wird voraussichtlich mit dem Erscheinen von Kapitel 5, Season 3 am 24. Mai in Fortnite eingeführt.

Wann kommt Fallout nach Fortnite? Am 17.05. postet der offizielle Fortnite-Account auf X eine Ankündigung zu einer neuen Kollaboration. Worum es geht, wird offiziell nicht gesagt, Spieler und Liebhaber der Serie erkennen jedoch sofort, dass es sich hierbei um Fallout handeln muss.

Im Spiel teasert der News-Tab bereits an, wann wir mit Fallout in Fortnite rechnen können – mit dem Erscheinen von Kapitel 5, Season 3. Diese startet sogar noch in diesem Monat am 24. Mai.

Powerrüstungen könnten eine Rolle spielen

Was können wir von der Kollaboration erwarten? Was wir genau von der Kollaboration erwarten können, ist bisher noch nicht bekannt. Was jedoch ziemlich sicher sein dürfte, ist, dass mit dieser Kollaboration auch neue Skins bei Fortnite erhältlich sein dürften. Viele Spieler vermuten aufgrund des Ankündigungsbilds, dass zumindest die Powerrüstungen als Skin Einzug halten könnten.

Neben den Powerrüstungen scheint auch ein weiterer Skin-Wunsch sehr präsent bei den Spielern zu sein. So schreibt beispielsweise der Nutzer Jay_Dook auf X, dass er unbedingt einen Ghoul-Skin haben möchte. Dem scheinen viele Nutzer auch zuzustimmen.

Wie reagiert die Community sonst auf die Kollab? Unter dem Ankündigungspost von Fortnite auf X findet man nichts als Begeisterung für das anstehende Crossover. Es scheint dieses Mal so, als sei sich die Community darüber einig, dass sie sich darüber freut.

So schreiben einige Nutzer unter dem Post:

clanimal schreibt auf X: Diese Kollab wird verrückt werden!

BioWagon schreibt auf X: Alles nur Spiel und Spaß, bis ich eine Atombombe auf das Team werfe, das mich pushen will

sogar der offizielle Xbox-Account schreibt auf X: LAUTESTES OKEY DOKEY ALLER ZEITEN!!!!!

Fortnite fällt immer wieder durch Kollaborationen mit bekannten Franchises wie zum Beispiel Star Wars in der Vergangenheit auf. Zuletzt ist es jedoch besonders durch ein geheimes Event aufgefallen. Worum es bei dem Event ging, könnt ihr hier nachlesen: Fortnite hüllt seine Map bald in pures Chaos, dank eines geheimen Live-Events