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Fortnite: Server Down für Update 40.30 – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes im Live-Ticker

MrTHeRWy Christos Tsogos Lesezeit 2 Minuten
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Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 30. April 2026, für einen Patch heruntergefahren. Was ihr zu Version 40.30 wissen solltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Donnerstag, 30.04.2026

07:00 Uhr

Guten Morgen und willkommen zu unserem Live-Ticker für den kommenden Server Down von Fortnite. Noch habt ihr genügend Zeit, bis Epic Games die Server herunterfährt. Gönnt euch also die eine oder andere Runde im Battle Royale, bis der Stecker gezogen wird.

Fortnite
Fortnite
Battle RoyaleShooter

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server Down in Fortnite? Die Server werden am 30. April 2026 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr) wird das Matchmaking deaktiviert (Quelle: x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um ein größeres Update, rechnet also mit voraussichtlich ein bis drei Stunden oder mehr.

Was sagen die Patch Notes? Noch gibt es keine offiziellen Details zu den kommenden Patch Notes. Sollte Epic Games diese teilen, werden wir diesen Part ergänzen.

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Fortnite zeigt seinen neuen Battle Pass für Chapter 7 Season 2 im Launch-Trailer 

Fortnite: Patch 40.30 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf x.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könntet ihr laut ihm rechnen:

  • Kollaboration zu Star Wars The Clone Wars
  • Eventuell die Rückkehr vom Battle Pass „Absolute Doom“
  • Kollaboration mit Overwatch und endlich die Veröffentlichung ihrer Skins
  • Neue Skins
  • Änderungen in der Meta
  • Neue Waffen

Das waren erst mal alle wichtigen Informationen, die ihr im kommenden Update erwarten könnt. Sollten weitere Details veröffentlicht werden, aktualisieren wir dementsprechend unsere Übersicht.

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Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Informationen und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen

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