Fortnite: Patch Notes für Chapter 7 Season 3 – Alle Neuerungen von Update 41.00

Die Patch-Notes für Update 41.00 in Fortnite in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Änderungen von Chapter 7 Season 3, die euch nun erwarten.

Was passiert heute in Fortnite? Epic Games hat erst kürzlich die Server für eine große Wartung heruntergefahren. Chapter 7 Season 3 startet und das mit einem neuen Battle Pass, Map-Veränderungen und mehr. Damit ihr wisst, was sich verändert hat, zeigen wir euch die offiziellen Patch Notes.

Wichtiges zur Liste: Diese Liste ist vollständig.

Video starten Fortnite zeigt einen kurzen Einblick von Chapter 7 Season 3: Runners Autoplay

Alle Patch Notes von Update 40.00

Map-Veränderungen

Nach dem Live-Event gibt es eine komplett neue Map, was tatsächlich eher ungewöhnlich ist, denn diese werden meist für den Release neuer Kapitel zurückgehalten. Dennoch können Fans sich auf spannende, neue Orte freuen. Die Map heißt „The Shattered Coast“.

So sieht die neue Map aus

Die Map bringt verschiedene Biome zum Vorschein, um so abwechslungsreich wie möglich zu sein. Dazu gehören normale sowie tropische Wälder, Strände, eine Wüste, herbstliche sowie winterliche Landschaften. In der Mitte der Karte findet ihr dann den Zero-Point, der wie immer pulsiert und Fans die Gravitation kurzzeitig entziehen kann.

Die Geister sind zurück

In Chapter 6 Season 3 wurden kleine quadratische Wesen vorgestellt – die Geister. Diese gaben euch, wenn ihr sie aufgehoben hattet, besondere Boni wie Heilung oder Schilde. Das Feature kommt jetzt zurück und das noch besser als zuvor. Im Match könnt ihr diese kleinen Racker extrahieren und von ihren Boni profitieren.

Nach jeder erfolgreichen Extraktion erhaltet ihr Geisterstaub. Mit dieser neuen Währung könnt ihr vor einem Match auswählen, mit welchem Geist ihr eure Runde starten wollt. Dadurch könnt ihr euch einen Vorteil gegenüber anderen Spielern erhaschen. Die Geister besitzen zudem unterschiedliche Seltenheitsstufen und je nachdem, welchen ihr auswählt, wird der Preis des Geisterstaubes teurer. Zu den verfügbaren Geistern zählen:

Selten Erdgeist Ihr habt die Chance ein zusätzliches seltenes Item beim Öffnen von Truhen zu erhalten Feuergeist Erzeugt eine feurige Explosion wenn ihr genügend Schaden an Feinden ausgeteilt habt Wassergeist Stellt den Schild von euch und euren Kollegen im Trupp her, wenn ihr euch im Wasser befindet

Episch Entengeist Stellt Schild her, wenn ihr einen Emote macht Geistesgeist Macht euch unsichtbar wenn ihr nachladen müsst Dämongeist Entzieht euren Schild und Leben wenn ihr sie eliminiert Königgeist Eure Spitzhacke macht mehr Schaden

Legendär Traumgeist Gewährt auf jeder Stufe einen zufälligen Gegenstand und explodiert auf der Maximalstufe mit legendärer Beute Punksprite Nicht bekannt

Mythisch Nullpunkt-Sprite Spawnt ein Bubble Jr während ihr euch heilt



Geister könnt ihr zudem auch leveln, damit sie noch mächtiger werden. Das passiert, indem ihr mit ihnen Erfahrung sammelt. wie Kisten zu öffnen.

Neue Waffen

Auch neue Waffen sollen die Meta bestimmen. Diesmal stellt Epic Games 4 Exemplare vor. Dazu gehören:

Ein Sturmgewehr das mit der Energie der Würfel angetrieben wird

Ein Sturmgewehr in Bullpup-Bauweise, das so ähnlich aussieht, wie die FAMAS

Eine normale Pistole

Eine Schrotflinte mit drei Läufen

Noch lässt sich nicht abschätzen, wie stark die einzelnen Waffen in der neuen Season sein werden, doch Epic Games hat schon immer dafür gesorgt, dass alle neuen Schießeisen ihre Daseinsberechtigung hatten. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden, bis die Fans ihre Meinungen dazu gebildet haben.

Als Movement-Item gibt es zudem Seven Sliders & Shock Rocks.

VERBESSERUNGEN DER LEBENSQUALITÄT

Festival-Auren werden jetzt beim „Victory Royale“ ausgelöst.

Entfernungsabhängige Transparenz: Symbole der Audio-Visualisierung für Schüsse und Schritte werden nun je nach Entfernung ausgeblendet. Bedrohungen in der Nähe bleiben voll sichtbar, während entfernte Symbole transparent werden.

Verringerte Reichweite der Audio-Visualisierung für Schritte: Schritte erscheinen nun in geringerer Entfernung auf der Anzeige als Schüsse, da sie ein Signal für den Nahbereich sind.

„Ground Rush“ jetzt überall verfügbar: „Ground Rush“ – die Fallschirm-Mechanik, die letzte Saison für „Zero Build“ eingeführt wurde – ist nun sowohl in „Build“ als auch in „Zero Build“ aktiv.

„Ground Rush“ und erneutes Öffnen des Gleiters in „Zero Build“: „Ground Rush“ wird nun auch aktiviert, wenn der Gleiter erneut geöffnet wird (nicht nur beim anfänglichen Absprung oder bei Sprungflächen).

Zielen (ADS) im Schlachtenbus: Während der Fahrt im Schlachtenbus zum Matchbeginn könnt ihr nun über das Visier zielen (ADS), um die Karte besser zu überblicken. Zudem lassen sich so der Landeort leichter markieren und pingen.

Neue Controller-Einstellung – „Tweak Zone“: Das Team hat eine neue Möglichkeit geschaffen, das Zielen bei winzigen Stick-Bewegungen zu verfeinern, die normalerweise in der „Dead Zone“ (Totzone) des Controllers ignoriert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, bewegen diese Eingaben direkt das Fadenkreuz, anstatt die Kamera zu drehen. Perfekt, um einen Schuss auf große Distanz genau auszurichten oder einen Treffer am Körper in einen Kopfschuss zu verwandeln. Ihr findet die „Tweak Zone“-Zieloptionen in den Controller-Einstellungen.

Angepasste Sturmzeiten: Das Team hat die Zeitabläufe der Sturmkreise geändert, um den Spielverlauf zu optimieren und langwierige Endphasen zu vermeiden. Diese Änderungen gelten nicht für Wettkampf- oder Ranglisten-Modi.

FEHLERBEHEBUNGEN UND VERBESSERUNGEN

Allgemein

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Umschaltoption zwischen „Bauen“ und „Kein Bauen“ beim Betreten von BR oder Reload möglicherweise nicht angezeigt wurde.

Das Drehen von Battle-Pass-Kosmetikgegenständen mit dem rechten Analogstick führt nicht mehr dazu, dass gleichzeitig durch die Liste gescrollt wird, nachdem der Reiter „Pass“ mit Maus und Tastatur aufgerufen wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem bei einigen Outfits [Barrikade, Elite-Jules, The Foundation (Neu geschmiedet) usw.] im Spind Stil-Symbole, Tags oder Beschreibungen fehlten.

Das Emote „Rang-Glanz“ zeigt nun korrekte Rang-Symbole und Statistiken an.

Die Outfit-Stile „Zorniger Eiskönig“ und „Goldener Eiskönig“ (Exalted Ice King) zeigen nun die Augeneffekte korrekt an.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Outfit-Stil „Goldene Agentin“ für Skye bei einigen Spielern nur teilweise golden erschien.

Magiks Pony hat nun die beabsichtigte Länge.

Die Beingurte und Schuhtexturen des „Dark Voyager“ werden nun korrekt angezeigt.

Ein sichtbares Zittern am Kamm und an den Kehllappen von Doodle-Doo wurde behoben.

Buff Perry, Herkules und Vegeta zeigen nun die korrekten Sockenfarben an, wenn „Kicks“ (Schuhe) ausgerüstet sind.

Megumi Fushiguros Haare weisen nun beim Bewegen die korrekte Schattierung auf.

Gameplay / Benutzeroberfläche

Der Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen wurde leicht gesenkt, die Basis-Fahrgeschwindigkeit leicht erhöht und die Boost-Geschwindigkeit verringert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Aufstoßen einer offenen Tür dazu führen konnte, dass diese sich vor einem schloss.

Das Ändern der Grafikeinstellungen führt nicht mehr dazu, dass die gesamte Karte fälschlicherweise so aussieht, als wäre sie vom Sturm bedeckt.

Ein visueller Fehler wurde behoben, bei dem die Ausdauerleiste fälschlicherweise orange angezeigt wurde, als wäre der Slap-Effekt noch aktiv.

Die Tastenbelegung zum Zurücksetzen von Gebäuden setzt Strukturen nun auch beim Sprinten korrekt zurück.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Eingabetaste (Enter) den Text-Chat öffnete, obwohl sie bereits einer anderen Aktion zugewiesen war.

Die Tastenbelegung für den Text-Chat lässt sich nun ebenfalls korrekt ändern.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Freunde in der Social-Seitenleiste manchmal fälschlicherweise als offline angezeigt wurden.

PC

Raytracing wurde für unterstützte Intel-Grafikkarten (mit Treiberversion 32.0.101.8737 oder neuer) wieder aktiviert.

Die Startzeiten des Spiels wurden auf verschiedenen PC-Konfigurationen leicht verbessert.

Mobilgeräte.

Neue automatische Aktionen

Wenn ihr euch in Reichweite befindet, könnt ihr nun automatisch mit nahegelegenen Behältern, Seilrutschen und Aufsteigern interagieren sowie Spieler wiederbeleben, die sich im DBNO-Zustand (am Boden, aber nicht eliminiert) befinden, indem ihr euch einfach neben sie stellst. Ihr findet diese Optionen unter Einstellungen > Touch und Bewegung > Automatische Aktionen.

Die Schnellleiste im Fahrzeug-HUD kehrt nun korrekt zur vorherigen Ansicht zurück, wenn Waffen oder Gegenstände verwendet werden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Anmeldeseite auf einigen Android-Geräten manchmal leer und nicht reagierend angezeigt wurde, bis der Bildschirm gedreht wurde.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Patch Notes von Fortnite. Welche Änderung gefällt euch am meisten oder gibt es Dinge, die ihr nicht so gerne mögt, an der neuen Season? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Was ihr zum Battle Pass wissen solltet, erfahrt ihr hier: Fortnite: Battle Pass von Chapter 7 Season 3 in der Übersicht