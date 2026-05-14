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Fortnite: Server Down für Update 40.40 startet heute – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes im Live-Ticker

MrTHeRWy Christos Tsogos Lesezeit 2 Minuten
Fortnite-Server-Down-Titelbild

Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, für einen Patch heruntergefahren. Was ihr zu Version 40.40 wissen solltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Donnerstag, 14.05.2026

06:00 Uhr

Guten Morgen und willkommen zu unserem Live-Ticker. Wir beobachten heute für euch den Server Status und liefern euch alle Leaks die es zum Server Down gibt. Bleibt also dran damit ihr nichts verpasst!

Fortnite
Fortnite
Battle RoyaleShooter

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server Down in Fortnite? Die Server werden am 14. Mai 2026 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr) wird das Matchmaking deaktiviert (Quelle: x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um ein größeres Update, rechnet also mit voraussichtlich ein bis drei Stunden oder mehr.

Was sagen die Patch Notes? Noch gibt es keine offiziellen Details zu den kommenden Patch Notes. Sollte Epic Games diese teilen, werden wir diesen Teil ergänzen.

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Fortnite zeigt seinen neuen Battle Pass für Chapter 7 Season 2 im Launch-Trailer 

Fortnite: Patch 40.40 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf x.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könntet ihr laut ihm rechnen:

  • Overwatch Skins & Gameplay Updates
  • EsDeeKid Kollaboration
  • Daten zum Fortnite Community Day (30. Mai)
  • Neue Mandalorian & BDX Kollaboration
  • LEGO Fortnite Star Wars Update

Was die Kollaboration mit Overwatch angeht, so gibt es dazu noch weitere Details. Ein Trailer erscheint bald in wenigen Stunden. Insgesamt werden 4 Skins veröffentlicht und dabei handelt es sich um: Genji, Mercy, D.Va und Tracer. Items aus dem Universum der Overwatch wird es ebenfalls geben, diese sind aber noch nicht bekannt (Quelle: x.com).

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Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Informationen und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen

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