Epic Games will ARC Raiders Konkurrenz machen, schickt dafür ausgerechnet Disney-Figuren los

Berichten zufolge soll Fortnite-Entwickler Epic Games an einem Extraction-Shooter wie ARC Raiders arbeiten. Mit an Bord ist ein Partner, mit dessen Charakteren man in diesem Genre eher nicht rechnet: Disney.

Was ist das für ein Spiel? Laut einem Bericht von Bloomberg, der sich auf Aussagen anonymer Mitarbeiter von Epic Games bezieht, befindet sich derzeit ein Extraction-Shooter in Entwicklung, der an den Erfolg des beliebten Genre-Kollegen ARC Raiders anknüpfen soll.

Dabei arbeite man mit Disney zusammen und wolle laut Senior Director of Global Communications bei Epic, Liz Markman, ein „neues Spiele- und Unterhaltungsuniversum mit Disney-Erlebnissen“ aufbauen. Dabei soll es sich laut Angaben der anonymen Mitarbeiter um ein Spielerlebnis handeln, das sich stark an ARC Raiders orientiere und Disney-Charaktere beinhalten würde.

Eine Spielrunde würde demnach so aussehem, dass ihr mit einem ausgewählten Charakter auf verschiedenen Karten Loot sammelt und diesen zu einem Extraktionspunkt bringt, um ihn erfolgreich zu sichern. Zeitgleich versuchen andere Spieler, dasselbe Ziel zu erreichen, und können euch dabei in die Quere kommen oder sich als Verbündete erweisen.

Video starten ARC Raiders hat unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht Autoplay

Disney-Extraction-Shooter – eine gute Kombi?

Was weiß man sonst über das Projekt? Die Aussagen der Mitarbeiter gaben allerdings darüber hinaus nicht viel preis. Laut ihnen soll der Extraction-Shooter noch im Jahr 2026 erscheinen, geplant sei dafür ein Release im November. Doch ob als eigenständiges Spiel oder als neuer Modus im Aushängeschild Fortnite, sei noch unklar.

Intern äußerten einige Mitarbeiter Bedenken, dass die Spielmechaniken wenig originell wirken könnten, da sie stark an erfolgreiche Konzepte anderer Titel angelehnt erscheinen. Andere seien aber durchaus sehr optimistisch und würden erhebliches Potenzial in dem Projekt und der Zusammenarbeit mit Disney sehen.

Ob die Zusammenarbeit das Konzept originell genug macht, damit es bei Spielern gut ankommt, oder ob sich doch noch andere Kniffe ergeben, bleibt also abzuwarten.

Was sagt die Community zu dem Projekt? Auf Reddit finden sich bereits erste Stimmen, die ihre Meinung kundtun. Bislang zeigen sich die Spieler vor allem skeptisch:

„Ein Disney-Themen-Extraction-Shooter? Scheint mir eines der unpassendsten Genres für Disney-Charaktere zu sein. Von Epic kommend, stelle ich mir vor, dass das Fortnite als Extraction-Shooter sein wird.“ – meint throwaway4838381 im Kommentar

„Ich könnte mir vorstellen, dass es lustig wäre, wenn Donald Duck Micky Maus abknallt, lol.“ – witzelt ThemosttrustedFries

„Epic beweist mal wieder, dass sie kreativ pleite sind.“ – schreibt ShinyStarXO

„Ich glaube, ich müsste es tatsächlich sehen, um zu sehen, ob es irgendeinen Twist gibt, aber ich glaube einfach nicht wirklich, dass das so funktionieren wird, wie Disney und Epic es sich erhoffen. Extraction-Shooter scheinen die Platzhirsche bereits mit Tarkov und Arc Raiders definiert zu haben, und Neulinge scheinen auf der Strecke zu bleiben, wie Marathon.“ – überlegt MythicStream

Was denkt ihr, könnte euch ein Extraction-Shooter mit Disney-Charakteren gefallen? Müsste das Prinzip origineller werden oder reicht es euch, wenn ihr quasi ARC Raiders aber mit Disney spielen könntet? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Das Projekt ist übrigens eine der Umsetzungen, die Epic Games mit der Investition von 1,5 Millionen Dollar durchführt.