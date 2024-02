Disney investiert 1,5 Milliarden Dollar in Epic Games und Fortnite – Das sagen erste Stimmen zum Mega-Deal

Nun bleibt abzuwarten, wann wir mehr über die Zusammenarbeit erfahren werden. Im Trailer ist von „soon(ish)“ die Rede, was so viel bedeutet wie „es kommt, wenn es kommt“.

Auf YouTube ist die Stimmung ganz ähnlich. Nur sehr vereinzelt liest man Kommentare, in denen sich unter die Vorfreude auch so etwas wie Besorgnis mischt. Etwa, über den sehr prominent hervorgehobenen Konsum-Aspekt oder die Vermutung, dass kommende Disney-Spiele künftig exklusiv im Epic Games Store vertrieben werden könnten.

So sollen Charaktere von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar und viele Weitere die Spieler zum „Spielen, Zuschauen, Einkaufen und Beteiligen“ animieren. Neben dem Konsum-Aspekt sollen Fans auch in der Lage sein, ihre „eigenen Geschichten und Erfahrungen“ zu erschaffen.

Was genau ist da geplant? In der Ankündigung der Disney Company ist von einem „dauerhaften, […] transformativen neuen Spiele- und Unterhaltungs-Universum“ die Rede. Disney plant, seine Marken und Franchises in die Welt von Fortnite zu integrieren.

In einem kurzen Teaser-Trailer sind Figuren wie Indiana Jones und die Eiskönigin Elsa zu sehen, die vielleicht in absehbarer Zeit Fortnite unsicher machen sollen. Zudem lässt sich ein erster Blick auf eine Art virtuelles Disneyland erhaschen.

Was ist das für ein Deal? Am 7. Februar 2024 verkündete die Walt Disney Company eine neue Zusammenarbeit mit Epic Games. Im Zuge eines mehrjährigen Projekts soll ein „völlig neues Spiele- und Unterhaltungsuniversum“ entstehen.

