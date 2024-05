Spieler wünscht sich Galgen in Manor Lords – Geschichts-Experten stellen ihn dafür selbst an den Pranger

Auf Reddit teilte ein User seine Idee, wie in dem Strategiespiel Manor Lords zukünftig Verbrechen bestraft werden könnten. Dafür wird er von Geschichts-Fans jedoch selbst an den Pranger gestellt.

Manor Lords begeistert seit seinem Release viele Fans des Strategie-Genres. Bereits Twitch-Streamer und unser Kollege Maurice Weber meint: Manor Lords sei DAS Aufbauspiel der Zukunft.

Seitdem gab es auch schon einige gute Ergänzungen, da sich das Spiel aktuell noch im Early Access befindet. Wie unsere Kollegen von GameStar vor ein paar Tagen berichteten geht ein neuer Patch zum Beispiel Bugs und Balancing-Probleme an.

Aber auch wenn Entwickler Greg Slavic Magic Styczeń sicher noch viele Pläne für sein Spiel hat, bleiben auch die Spieler nicht ruhig und äußern hier und da ihr Wünsche für die Zukunft von Manor Lords.

Welcher Wunsch wurde jetzt geäußert? In seinem Beitrag auf Reddit äußerte User Nucleif den Wunsch, dass es in Manor Lords irgendwann Galgen geben sollte. Dazu postete er ein Bild von einem Galgen auf einer großen Plattform mitten in einem beschaulichen Dorf.

Wenn auch einige Spieler ihm in ihren Kommentaren zustimmten und sich generell zu wünschen scheinen, dass man zukünftig Verbrechen in Manor Lords angemessen bestrafen kann, holen die meisten Kommentare Nucleif doch recht schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Man könnte auch sagen, dass der Nutzer für seinen Vorschlag letztlich selbst an den Pranger gestellt wurde.

Welche Reaktionen gab es? „Es ist interessant, was manche Leute als historisch akkurat empfinden“, schreibt ein User in seinem Kommentar auf den ursprünglichen Post. Tatsächlich klären dann viele Nutzer in ihren Antworten darüber auf, dass Galgen nicht mitten in Dörfern und kleinen Städten gebaut wurden.

Das Recht schien eben dem König vorbehalten zu sein. Außerdem wären sie eher außerhalb der Stadt errichtet worden, weil Leichen gerne mal mehrere Tage hängen blieben und man das in der Stadt nicht gebrauchen konnte. Ebenfalls sei auf diese Weise gerne mal an verschiedenen Wegpunkten gezeigt worden, wer die Macht hat, wie User Piekentier in seiner Antwort aufklärt.

Andere klären hingegen auf, dass Verbrechen in kleineren Städten und Dörfern zu dieser Zeit anders geregelt worden seien. Wenn es die Bestrafung durch den Tod zwar gab, wurden zu dieser Zeit eher andere Methoden – wie die Gefängnisstrafe oder eben an den Pranger gestellt zu werden.

Wird es also keine Galgen geben? Auch, wenn viele Geschichts-Fans begeistert davon sind, wie gut Manor Lords das Leben im Mittelalter repräsentiert, lässt sich eben nicht ganz ausschließen, ob nicht hier und da auch mal ein paar nicht ganz so akkurate Dinge ihren Weg ins Spiel finden.

Spieler müssen ihren Frieden damit finden

Entwickler Styczeń selbst sagte bereits, dass man nicht auf jedem historischen Hügel sterben könne. „Ich denke, es muss verstanden werden, dass das Fundament des Spiels definitiv in historischer Akkuratheit verwurzelt ist, aber es wird bestimmt Abweichung geben, um ein Spiel zu entwickeln. Und viele von euch müssen damit ihren Frieden finden“, heißt es in seiner eigenen Aussage.

Manor Lords besitzt bereits ein System für die öffentliche Ordnung, das von Arbeitslosen, Obdachlosen oder dem Fehlen von administrativen Gebäuden beeinflusst wird. Dass ein System für Verbrechen und Bestrafungen irgendwann in Zukunft eingeführt wird, ist also durchaus denkbar. Vor kurzem hat übrigens ein Spieler das perfekte Dorf gebaut: Ein Spieler hat die perfekte Stadt in Manor Lords gebaut: Mit 3.200 Einwohnern und nur einem Markt