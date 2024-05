Ein Spieler hat die perfekte Stadt in Manor Lords gebaut: Mit 3.200 Einwohnern und nur einem Markt

Seine Antwort hat er erhalten, das Spiel läuft auf normaler Geschwindigkeit auf seinem System noch ganz gut. Sobald er die Spielgeschwindigkeit jedoch erhöht, fängt das Spiel an, immer mehr zu ruckeln. Auf der höchsten Geschwindigkeit habe er erhebliche Einbußen, was die Leistung angeht.

Was ist das Ziel? Wer solch ein Projekt angeht, macht das nicht ohne Plan und ohne Ziel. Desman2k6 möchte die Limits von Manor Lords testen. Genauer gesagt wollte er sehen, wie das Spiel mit so viel Bewohnern läuft.

In Manor Lords hat ein Spieler weniger als einen Monat nach der Veröffentlichung auf Steam gezeigt, was für ein guter Stratege er ist. Mit einem quadratischen Stadt-Layout schaffte er es über 3.200 Einwohner zu erreichen und das mit nur einem einzigen Markt, der alle versorgt.

