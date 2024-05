Publisher von Manor Lords verschiebt Release ihres nächsten Strategiespiels auf Steam, um 500.000 Spieler nicht zu enttäuschen

Nach dem recht erfolgreichen Start von Manor Lords auf Steam, steht das nächste Mittelalter-Strategiespiel des Publishers bereits in den Startlöchern. Der Release wurde jetzt jedoch verschoben, um laut eigenen Aussagen den vielen Spielern gerecht zu werden.

Um welches Spiel geht es hier? Norland ist ein Mittelalter-Strategiespiel, das unter dem Publisher Hooded Horse herausgebracht wird und von Long Jaunt entwickelt. Ursprünglich sollte es am 16. Mai 2024 auf Steam starten.

Inspiriert ist das Spiel von RimWorld, Crusader Kings und Caeser, setzt sich jedoch mit dem Setting im Mittelalter ab.

Ihr erbaut euer mittelalterliches Königreich von Grund auf neu auf, während andere Königreiche natürlich das Gleiche tun. In Norland heißt es also in guter Strategie-Manier anderen Herrschern die Hände zu reichen oder in die Rücken zu stechen. Dabei dreht sich im Spiel sehr viel um die Bedürfnisse und Emotionen sowohl eurer Bewohner, als auch der herrschenden Familie.

Warum wurde der Release verschoben? In einem offiziellen Statement gab der Entwickler nun bekannt, dass der Release auf den 18. Juli 2024 verschoben wurde. „Wir haben getan, was wir konnten, aber das Spiel benötigt mehr Tests und debugging; es performt nicht, wie es sollte“, heißt es in der Begründung.

Um ein gut funktionierendes Spiel abzuliefern und einige weitere Features hinzuzufügen, will sich der Entwickler jetzt noch ein paar Wochen Zeit lassen, zeigt sich aber mit dem neuen Release-Datum zuversichtlich.

Auch Publisher Hooded Horse hat sich zur Verschiebung und die hohen Zahlen der Spieler, die sich Norland wünschen, geäußert. Angegeben haben sie, dass sich das Spiel auf 500.000 Wunschlisten befindet. Auf Steam DB findet man das Strategiespiel aktuell auch auf Platz 37 der meistgewünschten Spiele auf Steam, knapp hinter Deltarune und vor Kingmakers.

Was bei Manor Lords funktionierte, soll auch hier funktionieren

Mit der Verschiebung und der extra Arbeit am Spiel versuche man also den hohen Zahlen gerecht zu werden. „Der Grund ist einfach der Gleiche, wie für die Verschiebung von Manor Lords“, erklärt Hooded Horse CEO in einem Interview mit PC Gamer. Es sei nur zusätzliches Polieren des Spiels.

Natürlich kann es sehr gut sein, dass lediglich das “Wohl” der vielen Spieler und die letzte Verbesserung des Spiels hinter dem neuen Release-Datum steckt, wie von offizieller Seite angeben. Vielleicht will der Publisher seinem aktuellen Mittelalter-Strategiespiel aber auch noch ein bisschen Zeit alleine und Norland dann einen seperateren Start geben, um sich nicht die eigenen Kunden auszuspannen.

Wenn beide Spiele gleich erfolgreich werden, können sie so definitiv mehr davon zehren. Ob dieser Gedanke dahinter steckt, bleibt aber reine Spekulation.

Was soll sich noch bessern? In seinem Statement äußert sich der Entwickler auch über die Pläne, die bis zum Release im Juli noch umgesetzt werden sollen. Unter anderem soll der Handel auf der Weltkarte verbessert werden und eine Provinzökologie eingefügt werden, die Spieler mit Bodenerosionen, begrenzten Rohstoffen und Marktsättigungen über ihre Grenzen hinauszwingt.

Marktspekulationen, verbesserte Charakterreaktionen und Patrouillen sollen hinzugefügt werden. Auch Funktionen zur Verbesserung der Lebensqualität in Norland sollen überarbeitet werden. Unter anderem werden hier Alterung, Prophezeiungen und Katastrophen dem Spiel hinzugefügt.

Auch eine Übersetzung aus dem Englischen in mehrere Sprachen, darunter auch Deutsch, soll noch vorgenommen werden.

