Steam: Neues Spiel ist RimWorld im Mittelalter, kommt großartig an – „Werde hunderte Stunden meines Lebens versenken“

In einem Gameplay-Video auf YouTube wurde am 7.6. nun Norland (Steam) vorgestellt, ein neues Spiel, das in den Early-Access auf Steam starten soll. Es ist ein Strategie-Spiel/City-Builder, der stark an RimWorld erinnert, aber auch Anleihen an Crusader Kings 3 aufweist. Die ersten Reaktionen auf das Gameplay sind begeistert. Am 18. Juni soll eine Demo auf Steam erscheinen.

Das ist die Situation um Norland:

Norland ist schon eine ganze Weile in Entwicklung. Der erste Post zum Spiel auf Steam erschien am 25. Januar 2022. Das Spiel wurde auch in einem Trailer vor einem Jahr auf der „PC Gaming Show“ vorgestellt

Jetzt kommt das Spiel langsam in eine heiße Phase. Am 19. Juni startet eine einwöchige, spielbare Demo zum „Steam Next Fest“. Ein „Early Access“-Start soll ebenfalls auf Steam erfolgen.

Am 7.6. erschien auf dem YouTube-Kanal von Norland eine Gameplay-Übersicht. Das Spiel wirkt wie „RimWorld im Mittelalter“, Fans zeigen sich begeistert.

Wolfsjagd, Sex und untote Horden – Alles, was ein Steam-Hit braucht

Was ist das für ein Spiel?

Norland selbst sagt, man sei von RimWorld, Crusader Kings und Caesar inspiriert. Es sei eine „Mittelalter-Königreich-Simulation, die komplexe Geschichten hervorbringt“:

Man erstellt und leitet eine Adels-Familie und wählt eine Provinz aus

Mit der Adels-Familie zieht man in eine Stadt, die von zahlreichen unabhängigen Einwohnern bewohnt wird. Sie arbeiten, geben Geld aus und warten auf Befehle ihrer Lordschaften

Die sozialen Beziehungen zwischen den Adels-Figuren werden wichtig sein. Spieler können mit Kommando die Beziehungen zwischen den Adligen beeinflussen. So soll es in Norland Streit, Sex, Wolfsjagden und Duelle geben.

Eine der “komplexen Beziehungen” in Norland.

Es wird möglich sein, Nachbarn zu überfallen, sich Wissen anzueignen und die Stadt weiter auszubauen

Zudem wird man Armeen aufstellen können, um sich gegen eine globale Bedrohung, die „Unholy Horde“ zu verteidigen

Geschichten, die aus dem Spiel entstehen, und der hohe „Wusel“-Faktor

Was ist der Reiz solcher Spiele? RimWorld und Crusader Kings sind Spiele, die man frei spielt, und die immer wieder neue Geschichten erzeugen, die nicht vorhersehbar sind und aus dem Spiel selbst entstehen.

Spieler setzen sich selbst Ziele, was sie erreichen wollen, und müssen auf dem Weg dahin mit unvorhergesehenen Konflikten umgehen, etwa wenn sich Spielfiguren, die eigentlich zusammenarbeiten sollen, plötzlich hassen und bekriegen, oder wenn eine Hungersnot oder Seuche ausbricht, die man schleunigst in den Griff kriegen muss.

Es ist ein bisschen so, als baut man eine Sandburg am Strand, aber sobald man 2 Sekunden nicht aufpasst, kommt ein Nachbarskind und tritt einem 3 Türme kaputt.

Die Spiele verfügen über einen hohen „Wusel“Faktor, weil es mit der Zeit immer mehr Figuren werden, die besondere Eigenschaften aufweisen und die sich immer weiter spezialisieren und in einzelnen Aufgaben besser werden.

Spiele wie Rimworld oder Crusader Kigns haben einen extrem hohen Wiederspielfaktor und sind daher Games, in die Leute hunderte oder tausende von Stunden investieren.

Wie sind die Reaktionen? Unter dem YouTube-Video sind die Reaktion auf die Gameplay-Übersicht begeistert. Das Spiel holt seine Zielgruppe offenbar voll ab:

„Das Spiel sieht unfassbar fantastisch aus. Wie eine Kombination aus RimWorld und Crusader Kings 3“

„Das sieht großartig aus. Ich hoffe, es spielt sich so gut, wie es aussieht. Das Game könnte ein riesiger Hit auf Steam werden.“

„Der RimWorld-Vibe hat mich gleich gefangen. Individuelle Traits auf den Pawns machen Spiele sooo viel interessanter.“

„Kann es gar nicht abwarten, hunderte Stunden meines Lebens dort rein zu versenken.”

