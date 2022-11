Seit 20 Jahren arbeiten 2 Brüder an einem fantastisch-tiefen Spiel – Kommt jetzt auf Steam, weil sie doch mal Geld brauchen

Mit dem neuen Cinematic zu Dragonflight erhebt sich World of Warcraft hoch in die Lüfte: Das neue Video rund um die Dracthyr kommt gut an.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

All das wird in Dwarf Fortress im Code simuliert.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Dwarf Fortress erzählt Geschichten. Die Brüder sagen, sie seien zwar keine tollen Geschichten-Erzähler, aber irgendwie sei ihr Spiel über die Jahre so was Besonderes geworden, weil sie einfach immer weiter an ihm arbeiteten.

Warum ist Dwarf Fortress so ein einzigartiges Spiel? Dwarf Fortress ist für seine enorme Spieltiefe bekannt. Die Simulation einer Fantasy-Welt wird seit 20 Jahren entwickelt und die Brüder versuchten jedes Detail ihres Universums so genau wie möglich im Spiel zu simulieren.

Die Brüder Tarn und Zach Adams sind in ihren 40ern und entwickeln seit 2002 das Indie-Spiel „Dwarf Fortress“: Der Story-Generator gilt als Vorläufer von modernen Survival-Hits wie RimWorld und ist für seine enorme Spieltiefe bekannt. Doch jetzt, nach 20 Jahren, planen die Brüder doch einen kommerziellen Launch ihres Liebhaber-Spiels auf Steam. Denn irgendwann ist das Leben als Indie-Entwickler, der von Kampagnen bei GoFundMe lebt, dann doch mal zu Ende. Mit 50 sei das einfach nicht mehr so cool, sagen die Brüder.

Insert

You are going to send email to