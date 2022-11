Der komplexeste Welt-Simulator kommt nach 20 Jahren auf Steam – Ist so tief, dass Katzen sterben

„Dwarf Fortress“ gilt als eines der komplexesten Spiele überhaupt und kommt nach 20 Jahren Entwicklung auf Steam. Das Spiel ist so tief programmiert, dass sogar Katzen auf kuriose Weise sterben können. Die Community auf Reddit freut sich über das Remake des Games.

Um welches Spiel handelt es sich? Bei dem Spiel handelt es sich um Dwarf Fortress. Der Spieler baut sich darin eine Festung auf und sorgt dafür, dass seine Zivilisation an Zwergen überlebt. Das Game enthält eine riesige Spielwelt, voller verschiedener Zivilisationen, Kreaturen und Kulturen.

Das Spiel wurde von zwei Brüdern, Tarn Adams und Zach Adams, entwickelt. Sie begannen an dem Spiel 2003 zu arbeiten. Nun, fast 20 Jahre später bekommt das Spiel ein Makeover und wird am 6. Dezember 2022 auf Steam launchen.

Hier seht ihr den Announcement-Trailer für Steam von Dwarf Fortress. In diesem sehr ihr, wie die sich Grafik im Gegensatz zum Original geändert hat:

„Bereite dich auf den tiefsten und kompliziertesten Welt-Simulator vor, der je erschaffen wurde“.

Der Spieler kümmert sich um seine Festung und muss dafür sorgen, dass seine Zivilisation mit ausreichend Ressourcen ausgestattet ist. Die Zwerge benötigen Nahrung und Bier und der Spieler muss deren Wünsche erfüllen, um sie bei Laune zu halten.

Jedoch wird die Festung auch attackiert von anderen Zivilisationen, wilden Tieren oder den Toten.

Die Spielwelt wurde dabei so komplex aufgebaut, dass in ihr kleinste Details einprogrammiert wurden. In einem Interview mit PCGamer erzählte einer der Entwickler eine kuriose Geschichte über die Katzen in Dwarf Fortress und erklärte ein mysteriöses Katzensterben, das 2015 im Spiel auftrat:

Es wurden Tavernen ins Spiel integriert, in denen die Zwerge Alkohol tranken. Dabei schwappte etwas von der Flüssigkeit aus den Trinkgefäßen auf den Boden. Katzen, die die Tavernen betraten, bekamen deshalb Alkohol in ihr Fell.

Der Entwickler erzählte weiter: „Und dann wollte ich auch noch Putz-Elemente einbauen, wenn die Leute baden […] Katzen lecken und putzen sich selbst, und als ich sie dazu brachte, sich selbst zu putzen, dachte ich mir:

‚Na ja, es ist eine Katze. Wenn sie sich abschlecken, nehmen sie das, was sie abwischen, auch wieder auf, oder? Sie machen Haarballen, also müssen sie etwas schlucken, richtig?‘ Und so wurden die Katzen, als sie den Alkohol von ihren Füßen ableckten, alle betrunken. Denn sie haben getrunken“.

In Folge des hohen Alkoholkonsums wurden die Katzen krank, kotzen die Taverne voll und starben.

„Verdammt, es wurde auch Zeit.“

Wie reagiert die Community auf den Steam-Announcement-Trailer? Auf reddit wurde der Steam-Trailer gepostet. Die Community reagiert hocherfreut über die Neuigkeiten.

missingpiece ist der Meinung: „Verdammt, es wurde auch Zeit. Dwarf Fortress ist eines dieser „legendären Spiele“, die es verdienen, einen Platz in der Steam-Bibliothek zu haben. Eines dieser Spiele, das nicht für 99% der Leute geeignet ist, aber dennoch „überwältigend positiv“ sein wird, weil es für dieses 1% so toll ist“.

Cotterbot meinte: „Ich habe dieses Spiel vor Jahren gespielt, bin nur einmal dazu gekommen, in der Hölle zu graben, und hatte sogar eine Handvoll Mal eine halbwegs erfolgreiche Kolonie. Ich werde es kaufen, auch wenn ich es nie öffne. Das ist so ein leidenschaftliches Projekt, dass ich mit meinem Geld unterstützen muss“.

The DiscoShark schrieb: „Meine am meisten erwartete Veröffentlichung des Jahres. Ich habe die Originalversion vor Jahren häufig gespielt, aber ich habe mich zurückgehalten, nachdem die Steam-Version mit einer neuen Benutzeroberfläche angekündigt wurde. Freue mich darauf, wieder einzusteigen“.

Ab wann gibt es Dwarf Fortress auf Steam? Am 6. Dezember 2022 soll das Remake von Dwarf Fortress auf Steam kommen. Neben der besseren Grafik wird das Spiel auch einen Soundtrack haben.

Im Gegensatz zum damaligen Original-Spiel wird es in der Steam-Version ein Tutorial geben, dass den Spielern hilft, in das komplexe Spiel einzusteigen.

