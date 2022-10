Neues Spiel zu Herr der Ringe im Survival-Koop – Ihr erobert Moria nach dem Untergang zurück

Mit Lord of the Rings: Return to Moria kommt 2023 ein Survival-Koop-Spiel, das im „Herr der Ringe“-Universum zu verortet ist. Die Spieler machen sich als eine Gruppe von Zwergen auf die Mission, die verlorenen Schätze Morias zurückzuerobern und die Geheimnisse der Berge zu ergründen.

Um welches Spiel geht es? Das angekündigte Spiel heißt „Lord of the Rings: Return to Moria“. Es handelt sich dabei um ein Survival-Crafting-Spiel, das im Fourth Age von Middle-Earth angesiedelt ist.

Worum geht es in The Lord of the Rings: Return to Moria? Im Auftrag von Lord Gimpli Lockbearer macht sich eine Gruppe von Zwergen, welche von Spielern gesteuert wird, auf den Weg zu den Misty Mountains.

In den Minen Morias, Khazad-dûm oder Dwarrowdelf genannt, soll die Gruppe die verlorenen Schätze der Zwerge aufsuchen und wieder in ihren Besitz bringen. Im Film Herr der Ringe: Die Gefährten war der Trupp übrigens in den Minen von Moria unterwegs.

Hier seht ihr den Announcement-Trailer von The Lord of the Rings: Return to Moria:

Wie sieht das Gameplay in The Lord of the Rings: Return to Moria aus? In Lord of the Rings: Return to Moria geht es ums Überleben tief unten in den Minen.

Ihr müsst euch um ausreichend Ressourcen kümmern: Dazu gehört das Sammeln und Jagen, um Nahrung zu bekommen. Aber ihr solltet auch für ausreichend Schlaf sorgen und die Temperatur oder die Lautstärke der Gruppe im Auge behalten.

Ihr könnt die Ressourcen der Minen, wie Eisen, Gold und Quarz, abbauen, um bessere Ausrüstung und Gegenstände zu erlangen. Darunter fallen:

Rüstungen

Waffen

und Strukturen

Aber Achtung: Der Abbau der Baustoffe erzeugt Lärm und ihr könntet damit gefährliche Wesen im Inneren der Stollen aufwecken und die Aufmerksamkeit von Orks auf euch ziehen. Ihr werden mit Gefahren auf der Reise konfrontiert und müsst euch auch im Kampf beweisen.

Hier sehr ihr einige Einblicke in Lord of the Rings: Return to Moria

Mithilfe von Licht-Systemen kann sich die Gruppe langsam zum Herzen der Mine vorarbeiten. Außerdem könnt ihr Basen konstruieren und Landmarken in Moria neu bauen, die euch helfen, in der Tiefe zu überleben.

Gibt es einen Multiplayer in Lord of the Rings: Return to Moria? Ihr könnt sowohl im Alleingang Morias Minen erkunden oder online zusammen mit anderen Spielern. Dabei gilt es, die Geheimnisse von 3 Bergen zu entdecken.

Bis zu 8 Spielern können gemeinsam zocken. Euren Zwerg könnt ihr euch im Charakter-Editor individuell gestalten und mit gefundenen oder selbst gebastelten Rüstungen ausstatten und an ihren individuellen Spielstil anpassen.

Wann wird Lord of the Rings: Return to Moria erscheinen? Der Release des Spiels ist für Frühling 2023 angekündigt. Ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt.

Für welche Plattformen erscheint Lord of the Rings: Return to Moria? Lord of the Rings: Return to Moria erscheint für PC. Im Epic Games-Store könnt euch das Spiel nach dem Launch holen. Aktuell könnt ihr es bereits auf eurer Wunschliste hinzufügen.

Seid ihr schon gespannt auf Lord of the Rings: Return to Moria? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

