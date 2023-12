Survival-Spiel zu Herr der Ringe feiert seinen PS5-Release mit neuem Trailer, zeigt, wie ihr als Zwerg überlebt

The Lord of the Rings: Return to Moria ist ein neues Survival-Spiel, welches für die PS5 und den PC erscheint. In Launch-Trailer zeigt das Spiel, was die Welt von J.R.R. Tolkien für euch als Zwerg bereithält.

Was ist das für ein Spiel? In diesem neuen Survival-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Zwerges in der Welt von „Herr der Ringe“.

Alleine oder online mit bis zu vier Spielern müsst ihr in den berüchtigten Minen der Nebelgebirge überleben, sie erkunden und bebauen, um eure Heimat Moria zurückzuerobern.

Wo erscheint das Spiel? Seit dem 05. Dezember 2023 könnt ihr das Spiel auf der PS5 spielen. Für PC ist es bereits seit dem 24. Oktober 2023 erhältlich, ein Release für Xbox Series X/S steht noch aus.

Unsere Kollegen von GameStar haben das Spiel für euch bereits getestet. Ihren ganzen Bericht könnt ihr hier mit GameStar Plus lesen.

Den Launch-Trailer für die Playstation 5 haben wir hier für euch eingebunden:

Was euch erwartet: Wie der Trailer zeigt, erwarten euch in The Lord of the Rings einige Features, die eben ein gutes Survival-Spiel ausmachen:

Charakteranpassung: Euren eigenen Zwerg könnt ihr ganz individuell gestalten. Im Verlauf des Spiels sollt ihr euren Zwerg auch mit neuer Ausrüstung immer weiter anpassen können.

Euren eigenen Zwerg könnt ihr ganz individuell gestalten. Im Verlauf des Spiels sollt ihr euren Zwerg auch mit neuer Ausrüstung immer weiter anpassen können. Ressourcen: Um zu überleben, müsst ihr Ressourcen sammeln, jagen und eure Nahrung einteilen. In den Minen baut ihr dafür Erze ab oder erkundet die tiefen Gänge nach möglichen Schätzen.

Um zu überleben, müsst ihr Ressourcen sammeln, jagen und eure Nahrung einteilen. In den Minen baut ihr dafür Erze ab oder erkundet die tiefen Gänge nach möglichen Schätzen. Kämpfe: In den Minen lauern auch Gefahren auf euch, denen ihr euch stellen müsst. Kämpft gegen Drachen und Orks, um eure Heimat wieder sicherzumachen.

In den Minen lauern auch Gefahren auf euch, denen ihr euch stellen müsst. Kämpft gegen Drachen und Orks, um eure Heimat wieder sicherzumachen. Bauen und Schmieden: Erbaut in den alten Ruinen neue Lager nach euren Vorstellungen oder nutzt euer Zwergen-Handwerk, um neue Gegenstände und Ausrüstung zu schmieden.

Erbaut in den alten Ruinen neue Lager nach euren Vorstellungen oder nutzt euer Zwergen-Handwerk, um neue Gegenstände und Ausrüstung zu schmieden. Erkunden: In den tiefen Minen gibt es viele Orte, die ihr erkunden könnt. Darunter viele alte Ruinen und Bergbauschächte. Diese prozedural generierten Gebiete versprechen immer wieder ein neues Spielerlebnis.

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen auf den Trailer sind in den Kommentaren (via YouTube) doch recht unterschiedlich.

Viele sprechen sich positiv über das neue Survival-Spiel aus. So schreibt zum Beispiel User CJ-ln5ov in seinem Kommentar: „Schön zu sehen, dass Mittel-Erde-Spiele immer noch eine Chance nach dem Gollum-Flop bekommen. Das hier sieht lustig aus.“

Die negativen Reaktionen scheinen zu überwiegen

Tatsächlich sind es aber die wenigsten Kommentare, die diesem dabei zustimmen. Jedenfalls wirkt es so, da man diese zwischen eher negativen Kommentaren doch ein bisschen suchen muss.

Jedoch drückt User Alsann2012 noch seine Freude darüber aus, dass es endlich ein Herr-der-Ringe-Spiel mit Zwergen gibt und, dass dies ein wahr gewordener Traum sei.

User jordanwilliams1447 schreibt unter anderem: „Keine Ahnung, warum jedes Herr-der-Ringe-Spiel jetzt diesen Cartoon-Look haben muss“. User x_Lucifena stimmt darauf hin zu, dass dies ziemlich enttäuschend wäre.

„Ich liebe Herr der Ringe“, schreibt dazu User madmandan1000, „aber es tut weh zu sehen, was mit dem Franchise passiert, mit dem hier und Gollum“.

Was haltet ihr von dem Trailer und dem neuen Survival-Spiel in der Welt von Herr der Ringe? Enttäuscht es euch nach Gollum, wie viele andere Spieler? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

