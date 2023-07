Lord of the Rings: Return to Moria macht euch zum Zwerg, der zurück in die Minen von Moria aufbricht. Dorthin entsendet euch Gimli persönlich, damit ihr im Koop mit bis zu 8 Spielern verschiedene Berge erkundet und Schätze findet. Das Survival-Spiel bietet die legendäre Schmiede- und Baukunst der Zwerge in Form von Crafting und Basenbau. Ein spezielles Sound-System soll es dabei interessant machen. Ihr müsst es nämlich nutzen, um zu verhindern, dass ihr zu tief grabt. Sonst könntet ihr nämlich etwas wecken, das im Berg ruht. Im Gameplay erwarten euch, neben dem Bauen, actionreiche Kämpfe mit Ausweichrollen, verschiedenen Waffen und aus dem Universum bekannte Gegner. Return to Moria scheint im Herbst 2023 für PS5, Xbox Series und auf dem PC, jedoch vorerst nur im Epic Store.