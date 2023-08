Neues „Herr der Ringe“-Spiel lässt Zwerge ums Überleben kämpfen: Sieht auf der gamescom grandios aus

Return to Moria ist gerade eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele für MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus. Auf der gamescom 2023 konnte er endlich Live-Gameplay des neuen Spiels zu “Herr der Ringe” sehen.

Als Return to Moria angekündigt wurde, war ich schon nach einer Minute Gameplay absolut begeistert. Als eingefleischter Survival- und Tolkien-Fan hat das Spiel so ziemlich alles, was ich mir wünschen kann:

originalgetreue Umgebungen von Moria und anderen Gebieten der Nebelberge

Verbindungen zu den bekannten “Herr der Ringe”-Figuren aus Buch und Film

klassische Survival-Elemente, aber auch neue Ideen und Mechaniken

Zwerge als Protagonisten sowie deren Bau- und Schmiedekunst als besondere, optische Merkmale

Es war leider recht lang still um das Spiel. Einige Fans verglichen Return to Moria mit dem erfolgreichen Deep Rock Galactic und ich sehe, woher dieser Vergleich kommt.

Jetzt haben mir die Entwickler, drei Herren mittleren Alters, ihr Spiel vorgeführt in einem „Hands-Off.“ Ich durfte also nur zusehen und mich mit ihnen unterhalten. Aber das Gespräch fühlte sich mehr an wie ein Tolkien-Fan-Treffen.

Wann immer wir über das Spiel, die Welt und Herr der Ringe gesprochen haben, leuchteten die Augen der drei begeistert, wie bei Kindern, deren Traum wahr wird. Und mein Interesse am Spiel wie auch an Herr der Ringe haben das gemeinsame Feuer nur weiter entfacht.

Das ist der aktuell neuste Trailer zu Return to Moria, aber ich kann euch sagen: Das Spiel sieht jetzt viel besser aus:

Unser Auftrag: Moria zu altem Glanz verhelfen

Das Spiel beginnt mit der Prämisse, dass König Gimli persönlich uns zurück nach Moria schickt. Der Auftrag ist, die Minen zu säubern und die Zwergen-Präsenz dort wieder zu etablieren. 70 Jahre nach „Rückkehr des Königs“ haben sich da unten viele Orks und mehr eingenistet.

Die Chefs erklären mir: Gimli hat Aragorn das Erz Mithril versprochen. Das will er jetzt liefern und wir sollen dafür sorgen, dass das auch klappt. Dabei baut Return to Moria auf bekannte Features im modernen Sandbox-Survival-Genre

die Zwerge graben sich durch die Minen, wobei (fast) alles zerstörbar ist, mit Ausnahme einiger besonders stabiler Bauten – sonst könnt ihr alles abbauen

wichtige Erze erkennt ihr als Zwerg natürlich schon aus großer Entfernung

verschiedene Waffen und Kampfstile helfen euch, Gegner zu bezwingen

ohne regelmäßige Nahrung und Ruhe kommt die Erschöpfung

Wichtig sei, laut den Entwicklern, dabei, dass möglichst viel spielerfreundlich und nicht unnötig nervig sei. Bau und Crafting nutzen etwa alle Items, die auf dem Boden liegen und die ihr mit euch tragt oder in Kisten gelagert habt. Kein lästiges Sortieren mehr.

So etwas wie „Traglast“ gibt es auch nicht. Das Inventar ist begrenzt durch die Größe eures Rucksacks, aber ihr werdet nicht langsamer, wenn ihr noch ein weiteres Seil aufnehmt. Zwerge sind stark!

Je älter das Rezept, desto besser das Produkt

Ein großes Merkmal ist die eigentliche Welt. Der Weg durch die Berge ist prozedural generiert, sodass jede Map bzw. jeder „Seed“ anders aussieht. Es gibt Biome wie nasse Höhlen, „etwas Dunkleres“ und sogar Städte.

Hier wird es spannend: Die Städte sind das, was von den Zwergen von früher übrig geblieben ist. Uralte Bauten, Tempel und riesige Kavernen mit wunderschöner Zwergen-Baukunst, die ihr plündern oder einfach wieder aufbauen könnt.

Das ist auch der Clou am Spiel. Mit eurem Hammer könnt ihr Ruinen wieder aufbauen und bewohnen, wenn ihr wollt – oder sie abreißen und neu errichten. Neue Rezepte gibts ebenfalls: bis zurück ins erste Zeitalter. Je älter das Rezept ist, desto stärker ist die resultierende Waffe oder Rüstung.

Generell folgt ihr über Hinweise grob einer Story und hackt und baut euch dabei durch die Minen. Ihr entdeckt auch wichtige Orte wie Balins Grab (Stichwort: „Närrischer Tuk!“) und könnt sogar den gesamten Weg der Gefährten nachverfolgen bis zur verhängnisvollen Brücke.

„… und dann hörst du die Trommeln aus der Tiefe“

Zwei wichtige Mechaniken unterscheiden Return to Moria aber grundsätzlich von anderen Survival-Games: Licht und Geräusche. Licht ist ohnehin so etwas wie der Auftrag der Zwerge, sie sollen die Dunkelheit unter den Bergen erleuchten.

Mit Fackeln und Leuchtsteinen sorgt ihr also dafür, dass die Gegend erhellt ist. Seid ihr zu lang im Dunkeln, werdet ihr langsam wahnsinnig. Wichtiger als das Licht sind aber die Lautstärke und Geräusche generell:

arbeitet ihr oder seid ihr gut drauf, beginnt euer Zwerg zu singen

spielt ihr im Koop mit bis zu 8 Leuten, stimmen andere Zwerge mit ein

singende Zwerge verbrauchen beim Arbeiten keine Ausdauer

seid ihr aber zu laut – mit Spitzhacke oder Gesang – könnt ihr Gegner anlocken

zu laute Geräusche lösen eine Horde aus, die sich durch die berühmten Trommeln aus der Tiefe ankündigen

In Sachen Gegner werdet ihr zumeist auf Orks, Uruks und den ein oder anderen Troll treffen. Was mich sehr begeistert hat: Trolle werden in bestimmten Lichtquellen tatsächlich zu Stein, wie im Buch. Bestes Feature!

Einige freundliche NPCs soll es ebenfalls geben. Wer das sein wird, wollten mir die drei Entwickler aber noch nicht verraten.

Zuletzt hat mich überrascht, wie gut Return to Moria rein optisch aussieht. Obwohl so viele Gebäude und Gegenstände in der Gegend herumliegen, baut das Spiel auf hochauflösende Details und die wirklich schöne Handwerkskunst der Zwerge.

Return to Moria erscheint am 24. Oktober für PC (Epic Games Store) und PS5 sowie Anfang 2024 für Xbox Series X und S. Ihr könnt alleine oder im Koop mit bis zu 8 Spielern in einer Session spielen.

Für mich hat das Spiel einen ähnlichen Reiz wie Valheim, vielleicht sogar noch etwas mehr durch die „Herr der Ringe“-Lizenz dahinter. Ich bin mir darum jetzt schon sicher, dass Return to Moria sehr bald auf unserer Liste mit den besten Survival Games landen wird:

