Return to Moria zeigt im neuen Gameplay das, was ich als Survival-Gamer und Zwergen-Fan sehen will

Herr der Ringe: Return to Moria hat neues Gameplay gezeigt. Das Survival-Game im HdR-Universum lässt euch als Zwerge spielen, die ihre alte Heimat zurückerobern. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist begeistert von den neuen Bildern.

Was ist Return to Moria?

In dem neuen Survival Game von Free Range Games (Oddworld: Soulstorm, The Callisto Protocol) spielt ihr als Zwerge im Universum von Herr der Ringe.

Gimli persönlich schickt euch nach Moria, um alleine oder im Koop mit 8 Spielern verschiedene Berge zu erkunden und Schätze zu suchen.

Das Spiel bietet die legendäre Schmiede- und Baukunst der Zwerge in Form von Crafting und Basenbau sowie Erkundung und ein besonderes Sound-System, mit dem ihr verhindern sollt, dass ihr „etwas in der Tiefe“ weckt.

Mehr zum Thema Neues Spiel zu Herr der Ringe im Survival-Koop – Ihr erobert Moria nach dem Untergang zurück von Marie Friske

Das zeigt das Gameplay: Im neusten Gameplay vom Summer Game Fest 2023 haben die Macher in einem Video erstmals gezeigt, wie genau sich Return to Moria spielt. Was mich als Survival-Fan besonders begeistert: es gibt Terraforming!

Zu sehen ist, wie ein Zwerg sich mit einer Spitzhacke aktiv durch Stein gräbt und so einen Tunnel erschafft und riesige, alte Bauten freilegt. Ein anderer baut Brücken über Schluchten und gemeinsam erschafft eine Gruppe einen kleinen Bergbau-Posten mit Betten, Kisten, Crafting-Stationen und Lagern.

Die Community hat Return to Moria bereits mit Deep Rock Galactic verglichen, für mich sieht es eher ein wenig wie eine Mischung aus Minecraft und Conan Exiles aus. Vor allem, dank des Kampfsystems und der Gegner.

Ausweichrollen, verschiedene Waffen und Feinde wie Kraken, Spinnen und Trolle versprechen spannende Kämpfe, wie sie in einem harten Survival-Game gerne für Action sorgen. So macht es noch mehr Spaß, die Gegend zu erkunden und gemeinsam Abenteuer zu erleben. Und genau das ist einer der Gründe, warum Conan Exiles heute noch so beliebt ist.

Return to Moria kommt noch 2023 für PC, Xbox und PS5

Schon das erste Gameplay hat mich in einer Minute überzeugt, jetzt finde ich Return to Moria noch besser. Mittlerweile gibt es auch mehr Informationen zum Release des Spiels. Return to Moria soll nämlich bereits im Herbst 2023 für Xbox Serise X|S, PlayStation 5 und im Epic Store für den PC erscheinen.

Die etwas ältere Optik enttäuscht zwar den ein oder anderen potentiellen Fan auf YouTube, ist mir aber völlig gleich. Schon Valheim zeigt, dass Gameplay wichtiger ist als Aussehen und bisher sieht Return to Moria nach absolut fantastischem Gameplay aus.

Ein Survival Game lebt davon, dass man viel zu erkunden und zu bauen hat, um sein Überleben nicht nur zu sichern, sondern auch angenehm zu machen. Und dabei kräftige Zwerge spielen zu können, die besten Schmiede der Welt, klingt für mich nur noch spannender.

Ich halte es für äußerst wahrscheinlich, dass Return to Moria ab Herbst auf unserer Liste der besten Survival-Games landet:

Die 25 besten Survival-Games für PlayStation, PC und Xbox