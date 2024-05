Nach Ärger mit Benchmark erklärt Chef von Final Fantasy XIV, wie eure Helden ihren hübschen Look zurückerhalten

Was die Entwicklung und Fertigstellung von Dawntrail angeht, sei das Team laut Naoki Yoshida aber weiterhin gut im Zeitplan. Falls ihr mehr über das neue Kapitel von FFXIV erfahren möchtet, schaut in unsere Übersicht: Final Fantasy XIV bringt neue Erweiterung Dawntrail – Release Datum und alle Infos

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Die recht alte Technik der Benchmark-Software kollidierte jetzt jedoch mit dem großen Grafik-Update, das mit Dawntrail kommen soll. So zeigte das Programm die Charaktere vieler Spieler fehlerhaft an , wodurch die Befürchtung aufkam, dass sich die umfassenden visuellen Verbesserungen negativ auf das Aussehen der Figuren auswirken könnte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to