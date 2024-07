Im MMORPG Final Fantasy XIV haben sich Hehler einige Items kostenlos besorgt, verkaufen sie jetzt sündhaft teuer – Was ist da los?

Square Enix hat eine Kollaboration mit der Bubble-Tea-Kette Gong cha gestartet. Das Ziel der Aktion war es, einige Bubble-Tea-Trinker mit besonderen Goodies für Final Fantasy XIV zu belohnen. Doch die Knappheit des Merchandises wurde von Scalpern ausgenutzt, die die Gratis-Goodies nun auf ebay weiterverkaufen.

Was ist das für eine Aktion? Besucher von Gong cha können seit dem 17. Juli 2024 beim Kauf von drei bestimmten Bubble Teas zwei besondere Goodies abstauben:

Einen Code für ein Gratis-Mount namens Porxie King, wenn ein Kunde drei Bubble Teas auf einmal bestellt

Einen Schlüsselanhänger, basierend auf dem Design des Bubble Teas und einem Maskottchen des MMORPGs

Doch die Goodies sind stärker limitiert als zunächst angenommen. Wir haben euch bereits berichtet, wie schwer es ist, an einen der Codes zu kommen. Die Gong-cha-Läden gibt es nur in wenigen Ländern und in den Filialen selbst sind nur wenige Codes vorhanden.

Die Limitierung der Codes rief einige Scalper auf den Plan. Diese haben sich möglichst viele der Codes und Schlüsselanhänger geschnappt, die es kostenlos zum Bubble Tea dazu gibt, und machen damit womöglich jetzt Gewinne auf ebay.

Final Fantasy XIV hat vor Kurzem seine neue Dawntrail-Erweiterung bekommen:

Scalper verlangen 110 Euro – nur für das Mount

Was treiben die Hehler? Um an den Code zu gelangen, müssen Kunden rund 14–18 Euro für drei Bubble Teas ausgeben. Einige Scalper haben darin wohl eine Chance gesehen, um an schnelles Geld zu kommen, und den Code für mehr Geld auf ebay angeboten.

Die teuersten Angebote, die wir aktuell gesehen haben, liegen bei 110 Euro (via ebay). Für 120 Euro haben wir auf ebay ein Komplettpaket gefunden, das alle drei Schlüsselanhänger beinhaltet. Selbst beim aktuell günstigsten Angebot von rund 20 Euro würde der ebay-Verkäufer einige Euro Gewinn abstauben.

Durch Begriffe wie „selten“ oder „limitiert“ wird Käufern zudem suggeriert, dass sie ein extrem seltenes Mount erwerben würden. Dadurch wird der Anreiz zum Kauf gesteigert.

Ein reddit-User schreibt, dass er eine Person beobachtet hätte, die sich 48 Bubble Teas bestellt hätte. Im Anschluss soll sie alle Bubble Teas in den Müll geworfen und mit 16 Codes des Mounts nach Hause abgestiefelt sein. Das zeigt, dass die Person nur darauf aus war, durch die Codes an eine Menge Geld zu kommen.

Da die Aktion noch bis zum 28. August läuft, besteht die Chance, dass noch mehr solcher dubiosen Angebote auf ebay landen. Solltet ihr selbst euer Glück versuchen wollen: Von Deutschland aus gesehen befinden sich die nächstgelegenen Filialen in Belgien und Straßburg (Frankreich).

