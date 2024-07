Wer das süße neue Mount in Final Fantasy XIV haben will, muss lange reisen – Oder 100 Euro auf den Tisch legen

In Final Fantasy XIV gibt es eine neue Kollaboration, bei der ihr in der Theorie ein süßes Mount abstauben könnt. In der Praxis werdet ihr es aber vermutlich nicht erhalten.

Was ist das für ein Mount? Das Mount Porxie King ist ein Schweinchen mit großen Ohren, die es zum Fliegen verwenden kann. Das Mount ist Teil der Collaboration mit der „Bubble Tea“-Ladenkette Gong cha. Seit dem 17. Juli könnt ihr in den Läden der Kette drei Bubble Teas kaufen, die in Zusammenarbeit mit Final Fantasy XIV entstanden sind.

Wenn ihr das tut, sollt ihr eigentlich einen Schlüsselanhänger und einen Code für das Mount bekommen. In der Praxis ist das alles aber gar nicht so einfach.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Erweiterung Dawntrail sehen:

Kaum Codes, kaum Filialen

Was ist das Problem bei der Aktion? Die Werbeaktion klingt eigentlich recht einfach. Das Problem liegt eher in der Verfügbarkeit. In Europa gibt es kaum Läden der Kette. In Deutschland zum Beispiel keinen einzigen. Die Läden, die es in Europa gibt, nehmen auch teilweise nicht an der Aktion teil, wie Nutzer auf Reddit berichten.

Die nächsten Läden in der Nähe von Deutschland befinden sich in Belgien. Wer auf Nummer sicher gehen will, muss aber gar bis nach Portugal reisen, dort berichtet zumindest ein Nutzer auf Reddit, er habe seinen Code erhalten und es würde sogar Werbung am Laden hängen, welche die Kollaboration bewirbt.

In den USA ist die Sache nicht einfacher. Spieler aus den Vereinigten Staaten berichten ebenfalls von wenig Läden. Teilweise sei der nächste Laden der Kette in einem anderen Staat (via Reddit). Wer Glück hat und einen Laden in der Nähe hat, bekommt aber auch nicht automatisch einen Code.

Was für ein Problem gibt es mit den Codes? Die Codes, mit denen man das Mount erhalten soll, sind teilweise schon seit kurz nach Start der Aktion vergriffen. Wie ein Nutzer auf Reddit berichtet, hatte der einzige „Gong cha“-Laden, den es in seiner Umgebung um Sacramento gab, nur insgesamt 27 Codes.

Wie kommt man sonst an das Mount? Die wenigen Glücklichen, die eins der Mounts ergattern konnten, wollen es teilweise gar nicht nutzen. Stattdessen finden sich auf Ebay verschiedene Angebote des Reittiers, die mit Versand und Gebühren bei etwa 100 € anfangen.

Der Verkauf und Handel mit den Codes ist zwar in den Aktionsbedingungen strengstens untersagt, das scheint die Händler aber wohl nicht aufzuhalten.

