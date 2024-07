„Die neue Raid ist S++ Qualität“ – Spieler in Final Fantasy XIV feiern den neuen Raid, in dem sie zu Wrestlern werden

Seit Dienstag ist der erste Raid für Final Fantasy XIV Dawntrail live, in der die Spieler wie im Wrestling zu Arena-Kämpfen antreten. Die schwere Version folgt zwar noch, aber die Spieler feiern den Tier jetzt schon.

Um was für einen Raid geht es? Der neue Raid in Final Fantasy XIV ist das Arkadion – Halbschwergewicht . Darin stellen sich jeweils acht Spieler insgesamt vier verschiedenen Kämpfen. Die Voraussetzungen dafür könnt ihr in unserem Endgame-Guide nachlesen.

Der Inhalt ist noch frisch: Launch war am Dienstag, dem 16. Juli 2024, mit Patch 7.01.

Tatsächlich handelt es sich hierbei aber nicht um den eigentlichen Raid, auf den aktuell gewartet wird. Die aktuellen Kämpfe sind die leichten. Die herausfordernden Versionen werden erst mit Patch 7.05 erscheinen.

Skuriles Gimmick: Die neue Raid macht aus Spielern Wrestler

Worum geht es in dem Raid? Als mächtiger Krieger des Lichts bekommt ihr einen Platz in der Halbschwergewichtsklasse des Arkadions. Dort tretet ihr gegen andere Einzelkämpfer an. Diese haben alle ein Gimmick und einen coolen Titel. Vor dem Kampf verwandeln sich die Gegner, um euch zu bekämpfen.

Gekämpft wird in einer Arena mit Publikum, als Kämpfer bekommt ihr Fans sowie Hater und das Gear ist komplett an Wrestling ausgelegt.

Insgesamt hinterlässt das Arkadion zumindest im ersten Raid-Tier den Eindruck, dass sich die Entwickler von Wrestling-Promotions wie WWE, AEW oder auch Japans eigenem New Japan inspirieren lassen haben.

Pro-Wrestling und die Wrestler leben ihre Fursona-Fantasien aus

Wie finden die Spieler den Raid? Das Feedback der Spieler ist allgemein sehr positiv, auch wenn sie negative Punkte anmerken. Im offiziellen Forum sowie auf Reddit gibt es bereits mehrere Diskussions-Threads. Auf x.com halten sich die Nutzer vermutlich aus Spoiler-Gründen noch zurück.

Hier ein paar positive Stimmen:

„Das ist wirklich der beste, normale Raid in diesem Spiel, und ich glaube auch nicht, dass es nur eine Honeymoon-Phase ist. Diese Mechaniken fühlen sich neu an. Auch wenn einige von ihnen immer noch links/rechts ausweichen, Shiva aoes, etc. sind, sind sie in einer Weise präsent, die sich erfrischend anfühlt.“ – tyrionb via Reddit

Die Mechaniken ließen mich von einem Ohr zum anderen lächeln! […] Die Arenen waren so dynamisch und die Nutzung des Raums hätte nicht spannender sein können! – LittleArrow im offiziellen Forum

– LittleArrow im offiziellen Forum Es ist so ziemlich Pro-Wrestling und die Wrestler leben ihre Fursona-Fantasien aus und ich bin voll dafür. Ein Teil, der mich beeindruckt hat, ist, dass unsere Krieger des Lichts nach ihrem zweiten Kampf sowohl Fans als auch Hasser haben – loafplep via Reddit.

– loafplep via Reddit. Der neue Raid ist S++ Qualität – AnActualPlatypus via Reddit

– AnActualPlatypus via Reddit „Mit diesen Normalen (Raid) haben sie wirklich gekocht. Sehr aufgeregt für Savage“ – 3dsalmon via Reddit

Tatsächlich fallen die negativen Stimmen sehr eintönig aus. Zwischen den vielen glücklichen Kommentaren findet sich vorrangig Kritik an den Gear-Sets, die durch die Kämpfe verdient werden können. Diese sind alles Outfits, wie sie Wrestler in realen Promotions tragen würden – was nicht jedermanns Geschmack ist.

Hier und da gibt es auch Feedback zu den Mechaniken. Lazyade schreibt auf Reddit, Square Enix solle doch bitte kreativer werden. Sie würden zu viele, die halbe Arena betreffende Ausweichmechaniken nutzen.

Zumindest die Kritik der unkreativen Mechaniken könnte sich mit dem Release der schweren Versionen in Patch 7.05 erledigen. Die Savage -Kämpfe sind die Originale, während der jetzt veröffentlichte Normale-Tier die vereinfachte Version ist.

Wann Patch 7.05 jedoch veröffentlicht wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Allerdings kündigte das Entwicklerteam rund um Naoki Yoshida mittlerweile an, wann mit dem neuen großen MMO-Inhalt gerechnet werden kann: „Es wird die Fans begeistern“: Chef von Final Fantasy XIV kündigt den am meisten erwarteten Inhalt des MMORPGs für Dawntrail an