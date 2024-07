Final Fantasy XIV ändert mit Patch 7.01 die Hälfte der Klassen, macht sie viel stärker – Patch Notes auf Deutsch

Alice Through the Fey Realm ist das Projekt einer Gruppe von Studenten

Der Tanz der Drachen erklärt: Staffel 2, Folge 4 von House of the Dragon

Zuletzt gab es von Naoki Yoshida selbst auch Informationen zum nächsten Eureka- bzw. Bozja-ähnlichen MMO-Content für Final Fantasy XIV. Der soll mit Patch 7.2 kommen, der noch etwas weiter in der Zukunft liegt: „Es wird die Fans begeistern“: Chef von Final Fantasy XIV kündigt den am meisten erwarteten Inhalt des MMORPGs für Dawntrail an

„Es wird die Fans begeistern“: Chef von Final Fantasy XIV kündigt den am meisten erwarteten Inhalt des MMORPGs für Dawntrail an

Was für einen neuen Raid gibt es? Ab sofort ist der neue 8-Mann-Raid in seiner einfachen Version spielbar: Das Arkadion – Halbschwergewicht . Diesen Kämpfen könnt ihr euch stellen:

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Was ist Patch 7.01? Patch 7.01 ist ein Zwischenpatch für Final Fantasy XIV. Er bringt Updates für die Inhalte des Haupt-Updates 7.0, dass mit dem Release von Dawntrail offiziell am 2. Juli 2024 erschienen ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to