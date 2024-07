„Es wird die Fans begeistern“: Chef von Final Fantasy XIV kündigt den am meisten erwarteten Inhalt des MMORPGs für Dawntrail an

Doch vor Patch 7.2 soll es noch einen Patch 7.1 geben. Für diesen Patch sind Anpassungen an PvP-Kommandos und -Arenen geplant. Alles weiteren Infos zu der Dawntrail-Erweiterung von Final Fantasy XIV findet ihr auf MeinMMO: Benchmark-Update, DDoS-Angriffe, Dawntrail – alle Infos vom Brief des Produzenten Teil 81

Die Planungsphase der neuen Feldoperation sei so gut wie abgeschlossen. Die Produktion sei in vollem Gange. Das Team rechne mit einem großen Projekt, das die Spieler begeistern würde.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to