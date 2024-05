Völker aus Final Fantasy XIV gehen zum Zahnarzt, für größere Fangzähne und Korrektur vom Gebiss

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Final Fantasy XIV: Dawntrail wird am 2. Juli 2024 für PlayStation, Xbox und PC erscheinen. Wer die Erweiterung vorbestellt, darf bereits ab dem 28. Juni den neuen Kontinent Tural unsicher machen. Für eine optimale Vorbereitung schaut ihr hier vorbei: 10 Dinge, die ihr in Final Fantasy XIV tun solltet, bevor Dawntrail erscheint

Beim neuen „Brief des Produzenten“-Livestream (via Square Enix ) gab es konkrete Details zu den umgesetzten Verbesserungen. So wird es Anpassungen für die Fangzähne der Miqo’te vom Volksstamm der Mondstreuner geben. Außerdem wird das durch das Grafik-Update verschlimmbesserte Gebiss der Lalafell gerichtet.

Die alte Technik des Tools hatte mit dem umfassenden Grafik-Update des MMORPGs zu kämpfen, was zu ungewollten Veränderungen an bestehenden Charakteren sowie Anzeigefehlern führte. Die Kritik aus der Community zeigte Wirkung. Die Entwickler kündigten ein umfassendes Update für das Benchmark-Tool an .

