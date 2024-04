Wut der Community zwingt Chef von Final Fantasy XIV zu einer bislang einzigartigen Maßnahme

Beides in Kombination sorgt laut Yoshi-P für Fehler wie leblose Augen, zu flache Gesichtszüge, künstlich wirkende Glanzeffekte, fehlende HD-Texturen, falsche Skalierung von Mündern oder die sichtbare Naht am Hals gewisser Völker.

Das Benchmark-Tool einer Erweiterung war von so einer drastischen Maßnahme jedoch noch nie betroffen, und genau das wird sich jetzt ändern. Im offiziellen Lodestone kündigte Produzent und Direktor Naoki Yoshida an, die aktuelle Software durch eine stark verbesserte Version ersetzen zu wollen.

Was hat Square Enix angekündigt? Dass die Entwickler von Final Fantasy XIV nicht davor zurückschrecken, kritisierte Bereiche ihres MMORPGs umfassend zu überarbeiten, wissen wir spätestens seit dem Neustart des Online-Rollenspiels in der Version „A Realm Reborn“ im August 2013.

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Die neue Benchmark-Software der Erweiterung Dawntrail von Final Fantasy XIV sorgte für Unmut in Teilen der Community. Jetzt kündigte Naoki Yoshida eine grundlegende Überarbeitung des Tools an. Uns erwartet quasi „A Benchmark Reborn“.

