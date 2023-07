MMORPG-Hit bekommt großes Grafik-Update, aber Spieler schimpfen: „Ich schaffe jetzt gerade so die Mindestanforderungen“

Das MMORPG Final Fantasy XIV bekommt nicht nur eine neue Erweiterung, sondern auch ein Grafik-Update. Auf dem Fan-Fest in Las Vegas hat das Entwicklerteam von Square Enix erste Vergleichsbilder zwischen und neuer Optik gezeigt. Allerdings benötigt das Grafik-Update einen höheren Hardware-Standard auf dem PC.

Was ist daran das Problem? Viele Spieler konnten jahrelang mit ihrer bisherigen PC-Konstellation spielen, ohne irgendwelche Umbauten am PC vorzunehmen. Doch für die verbesserte Grafik ist nun auch mehr Leistung erforderlich, weshalb die Anforderungen an den eigenen Computer nun steigen.

Einigen Fans gefällt das gar nicht, denn sie müssen ihren PC inzwischen extra für Final Fantasy XIV aufrüsten. Ein Spieler schreibt beispielsweise, dass er mit seinem bisherigen Computer (RX 580 und Ryzen 5 1600) gerade so die Minimalanforderungen packen würde. (via reddit.com)

Wie Final Fantasy XIV nach dem Grafik-Update aussehen wird, könnt ihr im folgenden Video bestaunen:

Durch das Herabsetzen einiger Einstellungen könnte es vielen Spielern bereits möglich sein, die neue Grafik mit einigen Einbußen zu genießen. Ein Fan überlegt im gleichen Thread alternativ, ob das Steam Deck eine mögliche Alternative wäre.

Andere Spieler sitzen hingegen auf dem Trockenen, denn sie spielen über einen Laptop, der die Anforderungen jetzt nicht mehr erreicht und den sie nicht einfach so upgraden können. Manche sind deshalb froh, dass sie sowieso auf der PS5 spielen und sich deshalb keine Gedanken machen müssen.

Was sagen die Entwickler dazu? Produzent Naoki Yoshida weiß, dass viele Spieler ihren PC aufrüsten müssen. Doch er gibt sich positiv und erklärt während der Ankündigung, dass das Upgrade einen entscheidenden Vorteil hätte:

Wir wollen niemanden zwingen, sich einen Super-High-Spec-PC zuzulegen, aber wir denken, dass ein Upgrade auf dieses Niveau auch beim Spielen anderer Spiele hilfreich ist. Diejenigen unter euch, die es nötig haben, sollten also darüber nachdenken, ihr System bis zum nächsten Sommer aufzurüsten, das wäre fantastisch.

Yoshida empfiehlt das Aufrüsten nicht nur für Final Fantasy XIV, sondern auch für andere Spiele. Dass der Produzent selbst begeistert von anderen Titeln ist, hat er bereits mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in einem Live-Stream bewiesen.

Die neuen Systemanforderungen in der Übersicht

Was sind die neuen Anforderungen? Die empfohlene Systemanforderung vor dem Grafik-Update wird nach dem Update zur Mindestanforderung. Spieler brauchen dann mindestens einen i7-6700-Prozessor und eine “GTX 970”- oder eine “RX 480”-Grafikkarte.

Mindestanforderungen:

CPU: Intel Core i7-6700 oder mehr

Memory: 8 GB

Speicherplatz: 140 GB oder mehr auf HDD

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 oder höher AMD RADEON RX 480 oder höher

Bildschirmauflösung: 1280 x 720

Empfohlenen Einstellungen:

CPU: Intel Core i7-9700 oder mehr

Memory: 16 GB

Speicherplatz: 140 GB oder mehr auf SDD

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2060 oder höher AMD RADEON RX 5600 XT oder höher

Bildschirmauflösung: 1920 x 1080

Wann kommt das Update? Das Grafik-Update wird zusammen mit der Dawntrail-Erweiterung im Sommer 2024 erscheinen. Es bringt verbesserte Charaktermodelle, Schatten, Beleuchtung, Wettereffekte, Objektdichte und vieles mehr.

Alles zur Ankündigung von Dawntrail lest ihr auf MeinMMO: Final Fantasy XIV: Dawntrail – Neue Erweiterung des MMORPG will die Krieger des Lichts in den Urlaub schicken