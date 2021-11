Bald erscheint das Steam Deck von Valve. MeinMMO erklärt euch, was ihr zum Release des Steam Deck wissen müsst und was es für Vorbestellungen zu beachten gibt.

Überraschend hatte Valve im Sommer 2021 das Steam-Deck vorgestellt. Wenig überraschend gab es nach der Vorstellung auch direkte Vergleiche mit einer möglichen Nintendo Switch Pro, dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen Switch und Steam Deck.

Doch noch ist nicht alles klar.

Wann erscheint das Steam Deck überhaupt?

Wie sieht es aktuell mit den Reservierungen aus?

Lohnt es sich für mich überhaupt, jetzt noch eine Reservierung zu kaufen?

MeinMMO stellt euch alle wichtigen Dinge rund um den Release vor und erklärt euch außerdem, für wen sich das Steam Deck von Valve überhaupt lohnen könnte.

Release: Wann erscheint das Steam Deck in Deutschland?

Wann ist der Steam Deck Release? Laut offizieller Website ist das Steam Deck ab Dezember 2021 zum Versand verfügbar. Das gilt zumindest für die ersten User, direkt zum Beginn ein Steam Deck vorbestellt haben.

Es ist jedoch nicht völlig klar, wann ihr dann euer bestelltes Steam Deck in den Händen haltet, denn Valve hatte nicht erklärt, wann im Dezember die ersten Geräte ausgeliefert werden?

Wann ihr euer Steam Deck bekommt, hängt von der Reservierung ab

Seit wann kann man vorbestellen? Vorbestellungen sind seit Freitag, 16. Juli 2021 gegen 19 Uhr möglich. Ihr müsst eine Reservierungsgebühr von 4 Euro zahlen und könnt nur eine Konsole vorbestellen. Das soll laut Steam für Fairness sorgen. Das hindert gierige Scalper jedoch nicht daran, ihre Reservierungen für das Steam Deck für viel Geld auf eBay zu verkaufen.

Wollt ihr aktuell ein Steam Deck reservieren, dann müsst ihr etwa bis Juni 2022 warten, bis ihr die Konsole bestellen könnt. Wann diese dann ausgeliefert wird, ist noch nicht bekannt. Valve schreibt auf seiner eigenen Website, dass Bestellungen „nach dem 2. Quartal 2022“ möglich seien (Stand: 8.11.2021).

Vorbestellen könnt ihr das Steam Deck direkt im Steam Store.

Das solltet ihr beachten:

Vor kurzem wurde das Bestelldatum vom Basis-Modell auf das 1. Quartal 2022 verschoben.

Mittlerweile ist das Bestelldatum wieder im 2. Quartal 2022.

Die aktuelle Ressourcen-Knappheit für Elektrogeräte dürfte die Auslieferung des Steam Deck noch weiter verzögern.

Das Steam Deck richtet sich an Ergänzung zum Gaming-PC

Was bietet das Steam Deck? Das Steam Deck ist eine Handheld-Konsole von Valve und ähnelt in der Größe der Nintendo Switch. Dennoch ist das Gerät nicht auf die Nutzung von Steam-Spielen beschränkt. Ihr könnt auf dem Gerät auch andere Betriebssysteme oder Software installieren und das Gerät so auf eine ganz andere Weise nutzen.

Wie viel Leistung bietet das Steam Deck? Valve hatte bereits erklärt, dass ihr so ziemlich jedes Spiel auf dem Steam Deck zocken könnt. Mittlerweile gibt es auch erste inoffizielle Benchmarks zum Steam Deck, die zeigen, wie viel Leistung die Konsole bieten könnte. In der Theorie besitzt das Steam Deck mit 1,6 TFLOPS und soll damit etwa so viel Rechenleistung wie die PS4 liefern.

Was kann man mit Steam Deck alles machen? Ihr könnt zum Beispiel auch Windows auf der Konsole installieren. Auf diese Weise könnt ihr dann etwa eure Lieblingsspiele von GOG oder Battle.net auf der Konsole spielen oder könnt diverse Launcher ausprobieren. Das Steam Deck ähnelt in dieser Hinsicht eher einem Mini-PC als einer Konsole wie der PS5, Xbox oder Nintendo Switch. Theoretisch könnt ihr das Gerät auch anstatt für Spiele auch für Multimedia oder Office-Tätigkeiten verwenden.

Steam Deck – Für wen lohnt sich Valves Steam Deck?

Abschließend wollen wir euch erklären, für wen sich das Steam Deck tatsächlich lohnen könnte, und für wen die Handheld-Konsole von Valve eher weniger empfehlenswert ist. Sollte Valve weitere Informationen zum Steam Deck veröffentlichen, aktualisieren wir unsere Liste:

Für wen lohnt sich das Steam Deck?

Ihr sucht ein kleines, leistungsfähiges Gerät, mit dem ihr auch unterwegs zocken könnt.

Ihr benötigt fürs Zocken kein großes Display.

Ihr wollt auch mal kleine oder Indie-Titel unterwegs zocken.

Ihr wollt neue Hardware direkt zum Release ausprobieren.

Euch gefällt Valves Open-Source-Ansatz im Gaming-Bereich mit SteamOS.

Für wen lohnt sich das Steam Deck nicht?

Ihr wollt nicht nur auf Steam OS setzen oder könnt/wollt kein Windows installieren.

Ihr wollt alle Spiele auf Full-HD mit maximalen Einstellungen.

Maus und Tastatur sind fürs Zocken grundsätzlich lieber.

Ihr sucht ein Gerät, welches ihr für Multimedia- als auch Office-Anwendungen verwenden könnt.

