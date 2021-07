Steam Deck offiziell vorgestellt – Spieler sagen: Ist die „echte“ Nintendo Switch Pro

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Befürchtungen gibt es: Denn so wollen einige User erst mal die Langzeitunterstützung abwarten. Denn Steam hatte bei eigener Hardware wie dem Steam-Controller oder den Steam-Machines, die ebenfalls auf SteamOS setzen, den Support eingestellt. Hier befürchten einige, dass Valve hier früher oder später den gleichen Schritt machen könne. So schreibt etwa ein User auf reddit (via reddit.com ):

Vor allem Personen, die auf eine mögliche Nintendo Switch Pro gewartet hatten und von der OLED-Variante enttäuscht worden waren, zeigen sich vom vorgestellten Steam Deck durchaus angetan. So schreibt etwa der User Mozambeepbeep auf reddit (via reddit.com )

Wieso gibt es Vergleiche mit der Nintendo Switch? Mittlerweile gibt es etliche Kommentare, die das “Steam Deck” mit der Nintendo Switch vergleichen. So gibt es etwa einen reddit-Thread im Gaming-subreddit mit mittlerweile 10.000 Upvotes, wo User sich über die Vergleiche von Steam Deck und Nintendo Switch amüsieren (via reddit.com ).

Vor allem Gelegenheitszocker oder Personen, die sich keinen leistungsfähigen Gaming-PC kaufen wollen, freuen sich über Valves Ankündigung. So schreibt etwa der User Specimen_Seven (via reddit.com ):

Das Gerät erinnert im ersten Blick an die Nintendo Switch oder an andere Handheldkonsolen wie Sonys PlayStation Vita. Die Preise für die Geräte starten bei rund 400 Euro und lassen euch eure Steam-Spiele theoretisch überall spielen.

