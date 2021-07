Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Hardware ist in der Konsole verbaut? In der neuen Handheld-Konsole ist ein AMD-Prozessor mit Grafikchip verbaut. Der flotte Kombiprozessor befeuert ein 7-Zoll-Display mit einer maximalen Auflösung von 1200×800 Pixel mit einer maximalen Wiederholungsrate von 60 Hz.

Insert

You are going to send email to