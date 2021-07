Einige hatten hier auf sogar einen schnelleren Nvidia-Grafikchip spekuliert und sogar gehofft, dass damit Raytracing oder zumindest Nvidias DLSS-Technik ihren Einzug auf der Konsole bekommen würde. So hatte etwa die japanische Seite Gamepedia auf ein deutlich verbessertes Modell spekuliert (via Gamepedia.jp ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat Nintendo vorgestellt? Der Hersteller hat jetzt offiziell die Nintendo Switch OLED-Modell vorgestellt (via Nintendo.com ). Das Hauptaugenmerk liegt vor allem auf dem neuen Display und nicht etwa auf einer größeren Leistung, die sich einige User vom nächsten Switch-Modell erhofft hatten.

Viele User hatten erwartet, dass der Hersteller dieses Jahr eine neue Konsole vorstellen würde. So hatte ein neues Switch-Modell zu den heißesten Gerüchten der E3 2021 gehört. Nun hat der Hersteller tatsächlich ein neues Modell vorgestellt, welches sogar noch am 8. Oktober 2021 erscheinen soll.

Insert

You are going to send email to